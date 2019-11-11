



iOS cihazınızdaki her uygulama, belgele ve veriler depolama aygıtında saklanır. Bu veriler fotoğraflar ve videoların yanı sıra onların önbellekleri, depolanan göz atma geçmişi, çerezler, günlükler ve veritabanı dosyaları olarak sıralanır. Bir uygulamanın iOS cihazınıza ne kadar veri kaydettiğini bilmek istiyorsanız, bunu kolayca yapabilirsiniz:

iPhone, iPad'de Görünen "Diğer" Saklama Alanını Silmek

iPad, iPhone veya iPad Touch'ınızdaki Ayarlar uygulamasına gider.

Ardından "Genel" seçeneğine dokunur.

"Saklama Alanı" üzerine dokunur.

Ardından, kontrol etmek istediğiniz uygulamayı listeden bulursunuz.

Burada, her uygulamanın iOS cihazınızda ne kadar yer kapladığını kontrol edebilirsiniz. Herhangi bir uygulama hakkında daha fazla bilgi edinmek için uygulamaya dokunun. Uygulamanın boyutu 50 MB olmasına kapladığı depolama alanı 10 GB olabilir. Bu alan genellikle "Diğer" adı altında diğer veriler olarak listelenir.

Bazen bir uygulamayı silmek yerine Diğer adı altında listelenen verileri silmeyi seçebilirsiniz. Böylece uygulama yüklü kalır ancak kapladığı alan azalır. Bu işlemin uygulamadaki önemli resim ve videoları silebileceğini unutmayın. Örneğin, WhatsApp gibi.





iPhone ve iPad'de "Diğer" Verileri Silmek

Bunun için Genel > Saklama Alanı yolunu izleyin ve bir uygulamayı açarak depoladığı tüm verileri silin. Bu işlem Diğer verileri siler. Bununla birlikte iPhone'da herhangi bir uygulamanın sakladığı belgele ve verilerden kurtulmanın en iyi yolu, uygulamayı silmek ve daha sonra yeniden yüklemektir. Saklamak istediğiniz herhangi bir veri varsa, uygulamayı kaldırmadan önce yedeklediğinizden emin olun.

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