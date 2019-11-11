



iPhone uygulamaları genel olarak harikadır ancak bazılarını indirir indirmez silmek istersiniz çünkü incelemelerin söylediği kadar iyi olmadığını görürsünüz. Hatta bazıları kullanıcılar için işleri zora sokan rahatsız edici uygulama içi satın alımlarla birlikte gelirler. Herhangi bir nedenden ötürü belirli bir uygulamayı silmek isterseniz burada karşınıza iki seçenek çıkar. Bu uygulamayı verileriyle birlikte tamamen silebilir veya ileride eksikleri düzeltildiğinde tekrar kullanmak için verilerini saklamayı seçebilirsiniz.

iPhone'da Uygulamayı Silerken Verilerini Saklamak

Bu özelliği aslında az sayıda iPhone kullanıcısı biliyor. Birçok iPhone kullanıcısı uygulamayı doğrudan ikonuna basılı tutarak kaldırır ancak bu işlem hem uygulamayı hem de kişisel verilerinizi siler. Uygulama verilerini saklamanın avantajı oyunlardaki ilerlemenizi kaydetmenizi sağlaması ve diğer uygulamalarda ise giriş bilgilerinizi, ayar ve tercihlerinizi korumasıdır. Aynı şekilde o uygulamada paylaşılan resim ve videolar korunur. Kayıt dosyasını saklamak gibidir.

iPhone'da uygulamayı silerken verilerini saklama süreci basit ve hızlıdır. Adımlar özel bir araç veya teknik bilgi gerektirmez. Adımda uygulamayı direk silmek yerine önce Offload diyeceğiz. Böylece o uygulamanın verileri arşivlenecek. Normalde kayıt verileri neredeyse hiç yer kaplamaz. Ancak medya paylaşılan uygulamalarda resimler ve videolar iPhone'da kalmaya devam edebilir. İşte izlemeniz gereken talimatlar:





iPhone'un Ayarlar uygulamasına geçin.

"Genel" i seçin.

Saklama Alanı başlığını seçin.

Kendisini silmek ancak verilerini saklamak istediğiniz uygulamayı listeden bulun.

Uygulamayı Sil demek yerine Uygulamayı Kaldır'ı seçin.

Ardından işlemi onaylayın ve hepsi bu kadar!

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