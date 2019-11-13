



Ekran Kaydı aracı, iPad'inizin ekranının videosunu kaydetmenin rahat bir yoludur. Yazılım öğreticileri hazırlamak veya oyundan anları yakalamak için kullanılabilir. Bununla birlikte, Ekran Kaydı'na ihtiyaç duymayacağınız zamanlar da olabilir. Böyle anlarda iPad'in ekran kaydı özelliğini kolayca devre dışı bırakabilirsiniz. Böylece kimse erişemez.

iPad'de Ekran Kaydı Özelliğini Devre Dışı Bırakmak

Örneğin, telif hakkıyla korunan içeriği olan bazı uygulamaların Ekran Kaydı'nı devre dışı bırakmanız gerekebilir. Ya da yanlışlıkla etkinleştirmemeyi isteyebilir veya Kontrol Merkezinde biraz yer açmayı planlıyor olabilirsiniz. Öyleyse iPad'de ekran kaydı özelliği nasıl kapatılır?

Ayarlar uygulamasını başlatın ve "Ekran Süresi" seçeneğini basın.

Ekran Süresi açık değilse aktif hale getirin ve gerekliyse talimatları izleyin.

"Ekran Süresi" ayarları sayfasında "İçerik ve Gizlilik Kısıtlamaları" na basın.

"İçerik Kısıtlamaları" nı seçin.

"Ekran Kaydı" nı seçin.

"İzin Verme" yi seçin.

Ekran Kaydı iPad'den tamamen tamamen devre dışı bırakıldı. Kontrol Merkezinizde artık bir Ekran Kaydı düğmesi olmayacak. Özelliği istediğiniz zaman tekrar aktifleştirebilirsiniz.





Ekran Kaydı Simgesini iPad Kontrol Merkezinden Kaldırmak

Ekran Kaydı düğmesi bu adımların ardından gri şekilde görünür ve kullanılamaz. Simgeyi kontrol merkezinden kaldırmak için iPad'de:

Ayarlar uygulamasını başlatın ve ardından "Kontrol Merkezi"ni seçin.

"Denetimleri Özelleştir" i seçin.

Ekranın üst kısmında "Ekran Kaydı" görülür. Kaldırılmak için kırmızı eksi işaretini ve ardından "Kaldır" ı seçin.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum