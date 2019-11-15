iPad'de Ekranın Dönmemesi Sorunu Nasıl Düzeltilir?





iPad ekranları bazen olması gerektiği şekilde dönmez. Böyle durumlarda yapılabilecek birkaç şey bulunuyor. Biz de bu yazımızda en etkili çözüm yollarına yer verdik. Önce en basitten başlayalım.

iPad'in Döndürme Kilidini Devre Dışı Bırakın

Ekranın dönmesini istemediğinizde döndürme kilidini etkinleştirirsiniz. Bu nedenle özelliği açık bıraktıysanız devre dışı olduğundan emin olun. Aşağıda ekran döndürmenin nasıl devre dışı bırakıldığını gösterdik:

iOS 12 veya daha yenisini çalıştıran bir iPad'de ekranın sağ üst kısmından aşağı kaydırarak "Kontrol Merkezi" ne erişin.

Etrafında kıvrımlı ok bulunan asma kilit benzeri "Yönlendirme Kilidi" nin kapalı olduğunu doğrulayın.

Devre dışı bırakmak için kilit simgesine dokunun.

Bazı daha eski iPad'ler ekran döndürme kilidini etkinleştirmek için kullanabileceğiniz bir yan düğme ile birlikte gelir.

Ekran döndürme kilidini kaldırmanın bir başka yolu da Ayarlar uygulamasını kullanmaktır:

"Genel" i seçin

Döndürme veya sessize alma işlemleri için yan düğmeyi kullan ayarının açık olup olmadığını kontrol edin.

Sorunun çözülüp çözülmediğini onaylamak için iPad'i sessize almayı deneyin.

Uygulamaların Döndüğünü Kontrol Edin

Asıl sorun döndürme kilidi değilse, dönme özelliği olan bir uygulama kullandığınızdan emin olun. Bazı uygulamalar, özellikle oyunlar, tek rotasyonda çalışmak üzere geliştirilmiştir ve asla dönmez.





Onaylamak için ana ekrana dönün.

Safari veya Mail gibi yerleşik bir Apple uygulamasını başlatın.

Bu uygulamaların ekranları kesinlikle dönecektir. Buna rağmen iPad ekranınız hala dönmüyorsa sorun daha karmaşık demektir.

iPad'inizi Yeniden Başlatın ve Sıfırlayın

Sorun devam ederse, yazılım problemi yaşıyor olabilirsiniz ve bu problem iPad'inizin dönmesini engelliyor olabilir. Bunu düzeltmek için iPad'i yeniden başlatmaya zorlayın. İkinci adım olarak Ayarlar > Genel > Sıfırla yolunu izleyerek iPad'i tamamen sıfırlayın. Sorun bunun ardından mutlaka düzelmelidir.

Apple Teknik Servisi

Problem iPad donanımınızda olabilir. iPad donanım arızaları ancak teknik servislerde çözülebilir. Önce Apple teknik servisine gidin.

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