



iPhone'unuzda yerleşik olan Safari tarayıcısı PC'deki herhangi bir web tarayıcısı gibi çalışır. Biraz daha kısıtlı özelliklere sahiptir ve daha hafiftir. Safari'nin bilgisayar sürümünden aldığı hayati bir özellik yer imlerinin kaydedilmesi oldu. Böylece bir ya da iki dokunmayla bir siteyi sık kullanılan sitelere eklemek mümkün oluyor. Ancak artık bazılarından kurtulmak istediğiniz çok sayıda yer iminiz varsa iPhone'da bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Hemen adımlara geçelim:

iPhone Safari'de Yer İmlerini Silmek veya Düzenlemek

Safari uygulamasını başlatın.

Ekranda açık kitaba benzeyen Yer İşareti düğmesini seçin.

Yer işaretleri sayfasında, ilk sekmedeki tüm kaydedilmiş yer işaretlerinin bir listesi görünecektir (ekranın üstünde yer işareti sekmesinin seçildiğinden emin olun).

Yer imlerinizi klasörler haline getirebilirsiniz ve klasör içindeki bir yer imini silmek istiyorsanız, içeriğini görüntülemek için klasöre dokunun ve ardından "Düzenle" yi seçin.

Yer imleri sayfası düzenleme moduna girer girmez, size birkaç seçenek sunulur:

Bir yer imini silmek için, ekranın sol tarafındaki "Sil" i esçin ve onaylamak için tekrar dokunun.

Listedeki yer imlerinin sırasını yeniden düzenlemek isterseniz, ekranın sağ tarafındaki sürgü tutamaçlarını (3 yatay çizgi) kullanarak öğeleri yukarı ve aşağı sürükleyin.

Bir yer imini yeniden adlandırmak veya URL'yi değiştirmek istiyorsanız, öğeyi seçin ve ardından Yer İmini Düzenle sayfasındaki metni düzenleyin. Önceki sayfaya geri döndüğünüzde "Tümü" seçeneğine dokunun.

Yer imlerini depolamak için yeni bir klasör oluşturmak için, ekranın altındaki "Yeni Klasör" seçeneğini seçin.

Bu yazıda iPhone'da yer işaretlerini düzenleme ve silme adımlarına yer verdik. Ayrıca yer imi klasörü oluşturmaktan bahsettik.





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