iPhone 11 ile Apple Watch'u Eşleştirmek





Her iki cihazı eşleştirmeden önce, herhangi bir komplikasyon oluşmasını önlemek adına aşağıdakilerin kontrol edilmesi önerilir:

iPhone'unuzun en son sistem sürümünde çalışıp çalışmadığını onaylayın. Değilse, sistem Apple Watch'u tespit etmeyebilir. Bunu önlemek için, devam etmeden önce iPhone'unuzu güncelleyin.

iOS cihazınızdaki Ayarlar uygulamasına gidin.

"Bluetooth" u seçin.

Bluetooth'un açık olduğundan emin olun.

Kendinizi bir Wi-Fi veya hücresel ağa bağlayın.

Etkinleştirmek için Apple Watch üzerindeki güç düğmesini basılı tutun.

2 cihazın yeterli pili olduğundan emin olun.

Eşleşmenin gerçekleşmesi için cihazların birbirine yakın olduğundan emin olun.

Apple Watch ve iPhone 11'i Nasıl Eşleştirebilirim?

Eşleştirme işlemi karmaşık değildir. Şu talimatlara uyun:

iPhone XR'nizde Apple Watch uygulamasını başlatın.

"Eşleştirmeye Başla" düğmesine dokunun. Ekranda bir eşleşme penceresi görünecektir.

Cihazları eşleştirmek için ekrandaki talimatlara uyun. iPhone'un kamerasını Apple Watch ekranına tutmanız gerekecek.

Cihazlar eşleşir eşleşmez size bildirilir.

Elle Eşleştirme

iPhone 11 ile Apple Watch otomatik olarak eşleştirilemezse, işlem manuel olarak yapılabilir. Daha fazla adım gerektirecektir ancak cihazların başarıyla eşlendiğinden emin olursunuz.

Apple Watch ekranında "i" yi seçin.

Apple saatiniz için yeni bir cihaz adı ayarlayın.

Bileğinizi seçin.

iOS aygıtınızda "Yeni Olarak Ayarla" ya da "Henüz Yedeklemediyseniz" seçeneğine dokunun.

iPhone'unuzdan sağ veya sol bileği seçin.

Sorulduğunda şartlar ve koşulları kabul edin.

Apple kimliğinizi yazın.

Tüm zorunlu uygulamalara erişime izin verin (Siri, analiz, iCloud).

iPhone'unuz aracılığıyla Apple Watch'unuz için bir şifre belirleyin. Normal bir şifre, uzun bir şifre veya şifre yok arasında seçim yapabilirsiniz. Şifre koymaya karar verirseniz, bunun Apple Watch aracılığıyla yapılması gerekir.

Hemen her şey ayarlandı, onaylamak için bir açılır pencere görünecek. Bunun ardından Apple Watch'unuz bileğinizden çıkarılmadığı sürece şifre kilidi açık kalacaktır. Kilit açık kalmazsa, tekrar taktığınızda yeniden açmanız gerekir. Ayrıca, telefonunuzun kilidini açtıktan sonra saatin kilidini açacağınızı da unutmayın.





Uygulamalarınızı Eşitleyin

Apple iPhone 11 ile Watch'u eşleştirdikten sonra, tüm uygulamaları senkronize etmeye başlayabilirsiniz. Böylece, saatiniz, iPhone'unuzda bulunan ve saat sürümleri de olan tüm uygulamaları indirecek ve güncelleyecektir. Bu işlemi engelleyebilir ve uygulamaları istediğiniz zaman manuel olarak yükleyebilirsiniz.

İki cihazın senkronize edilmesi için basılı tutun. Bu işlem eğer özellikle iPhone'unuzda birçok uygulamanız varsa biraz zaman alabilir. Senkronizasyon tamamlanana kadar cihazlarınızı birbirine yakın tutun.

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