iPhone Metin Mesajlarını Engellemiyor – Çözümler





Reklamverenler kimi zaman SMS engellemelerini aşmanın yollarını bulur. iPhone'da bazı gönderenlerin mesajlarını engellemenize rağmen hala SMS alıyorsanız bu sorunu nasıl çözebileceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. iPhone'da istenmeyen SMS'lerin engellenmesi konusunu ele aldık.

iMessage'da Spam Mesajları Raporlama

Bilinmeyen bir göndericiden bir iMessage aldığınızda mesajı önemsiz olarak işaretleme seçeneğine sahip olursunuz. Hemen bu seçeneğe bastığınızda gönderenin kimliği ve mesaj Apple'a iletilir. Şirket daha sonra mesajın spam mi yoksa bot mu olduğunu bulmak için metni ve göndereni analiz eder. Raporunuz analiz edildikten sonra, o kişi size daha fazla mesaj gönderemez.

Farklı Bir Yöntem

Mesajın spam olarak işaretlendiği yukarıdaki yöntemden farklı olarak Apple'a bu konuda e-posta da gönderebilirsiniz. İletinin ekran görüntüsünü almanız ve gönderenin telefon numarasını veya e-postasını eklemeniz yeterlidir. Ayrıca mesajın saatini ve tarihini eklemeniz de gerekebilir.

Tüm bu bilgileri alın ve imessage.spam@apple.com adresine gönderin. Apple gerekli görülürse iPhone'unuzun bir türlü engellemeyi başaramadığı bu gönderi tüm iPhone'lardan bloklamayı seçebilir.

Mesaj Filtreleri

Daha önce de söylediğimiz gibi, bilinmeyen gönderenlerden gelen normal metinleri engellemek bazen mümkün olmayabiliyor. Ancak, metinleri filtreleyebilir ve böylece görmek istediğiniz metin mesajlarından ayrı tutabilirsiniz. Bu işlev e-postada spam klasörünün çalışma biçimiyle aynıdır; metin mesajlarını (SMS'leri) iMessage uygulamanıza almaya devam edersiniz ancak ekranınızda herhangi bir bildirim almazsınız.





Filtreyi ayarlamak için, Ayarlar'a dokunun, "Mesajlar" a gidin ve etkinleştirmek için "Bilinmeyen Gönderenleri Filtrele" nin yanındaki düğmeye dokunun. Bunu yapar yapmaz, Mesajlar uygulamasında bir "Bilinmeyen Gönderenler" sekmesi görünür ve tüm metinler oraya gider.

iPhone'da SMS göndereni tamamen engellemekten farklıdır.

Göndereni Operatörünüze Rapor Edin

Apple yalnızca iMessage uygulamasıyla ilgilenir. Eğer normal SMS mesajlarını da engellemekte sorun yaşıyor ve sürekli spam mesaj alıyorsanız bunu operatörünüze bildirebilirsiniz. Operatörünüz bu gönderini sizin için iPhone'unuzdan engeller.

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