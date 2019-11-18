



iCloud yedeklemeleri, verilerinizi kaydetmenin ve korumanın kesinlikle en hızlı ve en basit yoludur. Varsayılan olarak, telefonunuz verileri iCloud'da yedekleyecek şekilde ayarlanmıştır. Fakat bu hızlı ve basit sistem beklediğiniz gibi çalışmadığında sıkıntılar doğurabilir. iPhone'da iCloud yedeklemenin çalışmaması sorununun çözümlerini ele alacağız.

Kullanılabilir Boş Alan

Depolama alanı eksikliği iCloud yedekleme sorununun ana nedenlerinden biridir. Ücretsiz olarak 5 GB alan sunulur ve daha fazlası için 3 ücretli plandan birine (50 GB, 200 GB ve 2 TB) abone olmanız gerekir.

Ancak iOS cihazınız otomatik olarak haftalık veya aylık yedeklemeler almak için ayarlanmışsa, iCloud'un küçük depolama alanı hızla dolabilir.

Güncellemeye devam etmeden önce iCloud'unuzda ne kadar alan bulunduğunu kontrol etmeniz gerekir veya ekranda "iCloud'a yedekleme başarısız oldu" iletisini görürsünüz. Ayarlar'ı açın ve pencerenin üstündeki adınıza dokunun. iCloud'u seçin ve şimdi boş yer olup olmadığını görebilirsiniz.

Depolama Seçeneklerini Yönetin

iCloud'unuzda daha fazla yer açmak için "Depolamayı Yönet" i seçin. Bir sonraki pencere iCloud'a yedekleme yapan tüm uygulamaları listeler. Tüm yedeklemeler önizlenebilir ve isterseniz depolamayı da artırabilirsiniz.

Eski yedeklemelerden kurtularak yeni yedeklemeler için alan yaratın. Yedeklemeler'i seçin, eski bir yedekleme seçin ve ardından Sil'i seçin. Belirli bir uygulamaya ait bir yedeklemeden kurtulmanız gerekirse, bağlı uygulamayı seçin ve "Belgeleri ve Verileri Sil" e dokunun. Seçiminizi bir kez daha "Sil" düğmesine basarak onaylayın ve iCloud yedeklemesine başlamaya hazırsınız.





Wi-Fi Bağlantısını Kontrol Edin

WiFİ bağlantınızın sağlam ve istikrarlı olduğunu belirleyin. Bunun için Fast.com'dan hız testi yapabilirsiniz. Hız normales sonra tekrar iCloud'a yedeklemeyi deneyebilirsiniz. iPhone'da iCloud yedekleme yolu şöyledir:

Ayarlar> Kullanıcı Adınız> iCloud> iCloud Yedekleme> Şimdi Yedekle

Çıkış Yapın ve Tekrar Giriş Yapın

Ayarlar'a dokunun, aşağı kaydırın ve Parolalar ve Hesaplar'ı seçin. Ardından pencerenin altına doğru kaydırın ve Oturumu Kapat'a dokunun. Seçiminizi onaylamanızı isteyen bir açılır pencere görünecektir. Bir kez daha Oturumu Kapat'ı tıkladığınızda oturum açma penceresine yönlendirilirsiniz.

Master Reset

iPhone'da iCloud yedekleme işleminin çalışmamasının son ve kesin çözümü budur. Tüm bilgileriniz silinecektir. Sıfırlamaya başlamak için önce Ayarlar, ardından Genel ve ardından sayfanın en altına gidin. Sıfırla menüsünü seçin ve "Tüm Ayarları Sıfırla" yı seçin. Sizden iPhone'unuzun şifresini girmeniz ve açılır pencerede seçiminizi onaylamanız istenir. iPhone sıfırlanır ve iCloud yedekleme bunun ardından büyük ihtimalle çalışmaya başlayacaktır.

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