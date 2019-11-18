



Birçok insan kış mevsimini yılın en iyi zamanı olarak görür. Zira eğer basketbolu seviyorsanız bu böyledir. Bu nedenle örneğin kış aylarında takip etmek istediğiniz önemli bir etkinlik varsa bu etkinliğin takvim bilgisine iPhone'unuz ile abone olabilirsiniz. iPhone'da takvime abone olma adımlarını paylaştık.

iPhone'da Takvime Abone Olmak

Grubunuzla planladığınız bir etkinliğin takvimi veya önemli tarihler ya da uluslararası tatiller vb. gibi herhangi bir günü takvim uygulamanıza eklemek isterseniz bunun için iPhone'dan o takvime abone olabilirsiniz. İşte adımlar:

Safari'ye erişin ve eklemek istediğiniz takvimi arayın. Dünyadan etkinlikler için icalshare.com yararlı bir kaynaktır veya aradığınız takvimin nerede olduğunu biliyorsanız doğrudan o kaynağa / web sitesine erişin.

Sayfayı açtığınızda Takvime Ekle ya da Takvime Abone Ol gibi bir buton görünür. iPhone'unuzda ekrandaki bu butona dokunun.

Takvim aboneliğini istediğiniz platformu seçmek de mümkün olacak. iPhone'da olduğunuzdan iOS cihazınızı seçin.

Takvim uygulaması anında açılacak ve etkinlikler görülecektir – varsa başlık, tarihler ve saatler gösterilir.

Takvime abone olduğunuzu onaylamak adına sağ üst köşede yer alan "Tümünü Ekle" butonuna dokunun.

Takvime tercih ettiğiniz bir ad verin, ardından sağ üst köşedeki "Tamam" butonunu seçin.

Safari'yi kapatın ve Takvim uygulamasını başlatın. Ekranda aşağıda yer alan "Takvimler" i seçin.

Şimdi takvim aboneliğinizin görünür olduğundan emin olun.

Takvimin solunda mavi bir onay işareti görünmelidir. Hiçbir şey göremiyorsanız boş daireye dokunun.

Hepsi bu kadar. iPhone'da takvime abone olma adımlarına yer verdik.





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