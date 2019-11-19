



iCloud senkronizasyonun Windows 10 PC'de çalışmaması sorununu ele alacağız. Aşağıda çözüm adımlarına yer verdik.

iCloud Kişilerini, Görevlerini, Posta ve Takvimlerini Kapatıp Açın

PC'nizdeki iCloud uygulamasını açın.

Servisleri kapatmak için Posta, Kişiler, Takvimler ve Görevler'in yanındaki kutuları tıklayın.

PC'nizi yeniden başlatın.

Yeniden açıldığında ve önyükleme tamamlandığında, iCloud'u başlatın ve ardından etkinleştirmek üzere Posta, Kişiler, Takvimler ve Görevler'in yanındaki kutuları tıklayın.

Uygula'yı tıklayın.

Şimdi iCloud senkronizasyonu kontrol edin.

iCloud Outlook Eklentisinin Etkin Olduğundan Emin Olun

Outlook 2010 ve sonrasında:

İlk önce, Dosya menüsünü açın ve ardından pencerenin sol panelindeki Seçenekler'i tıklayın.

Etkin Uygulama Eklentileri bölümündeki eklentilerin listesini inceleyin.

Ardından, iCloud Eklentisi seçeneğini seçin.

Outlook 2007'de:

Araçlar menüsünü açın ve "Trust Center" a tıklayın.

Pencerenin solundaki "Eklentiler" üzerine tıklayın.

Etkin Uygulama Eklentileri bölümünde bir eklenti listesi görünecektir. Listeden "iCloud Outlook Eklentisi" ni tıklayın.

Outlook'taki Varsayılan Hesabınızı Kontrol Edin

Outlook 2010 veya sonraki bir sürümünü kullanıyorsanız, aşağıdaki adımları izleyin.





Outlook'u açın.

Sonra, "Dosya" yı ve ardından "Bilgi" yi tıklayın.

"Hesap Ayarları" nı tıklayın ve daha sonra "Veri Dosyaları" nı tıklayın.

İCloud'u daha önce yorumlar sütununda varsayılan hesabınız olarak seçtiyseniz, hesabı başka bir hesaba değiştirin.

Son olarak, "Varsayılan Olarak Ayarla" yı tıklayın.

Outlook 2007'deyseniz, aşağıdaki adımları izleyin.

Outlook'u açın.

Sonra, "Dosya" yı ve ardından "Veri Dosyası Yönetimi" ni tıklayın.

Ardından, "Veri Dosyaları" nı tıklayın.

iCloud'u halihazırda Yorumlar bölümünde varsayılan hesap olarak ayarladıysanız, başka bir hesabı seçin.

Son olarak, "Varsayılan Olarak Ayarla" yı tıklayın.

iCloud'da Oturumu Kapatın, Silin ve Ardından Yeniden Kurun

iCloud'u Windows PC'nizde başlatın ve oturumu kapatın.

Sonra, Başlangıç ​​ekranına gidin ve ekranın sol alt köşesine sağ tıklayın.

"Contol Panel" seçeneğine tıklayın ve ardından "Program Kaldırma" ya tıklayın.

iCloud'u tıklayın ve ardından kaldırın.

Şimdi tekrar yükleyin.

Yukarıdaki adımları izledikten sonra, iCloud senkronizasyonunun şimdi çalışıyor olması gerekir. Hala aynı sorunu yaşıyorsanız, Windows PC'nizi güncelleyin veya sıfırlayın.

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