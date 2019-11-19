Notları iPhone ile Mac Arasında Eşitlemek





iCloud ayarlarınızda bazı ufak değişiklikler yaparak kolayca notlarınızı Mac bilgisayar ile iPhone arasında senkronize edebilirsiniz. Bu eşitleme özelliği sayesinde bir cihazda alınan herhangi bir notu iCloud'a bağlı diğer tüm cihazlarınızda görebilirsiniz. İşte iPhone ile Mac arasında not eşitleme adımları.

Mac'imdeki Notlarımı Nasıl Eşitleyebilirim?

Her şeyden önce, Mac'inizin senkronizasyon için açık olduğundan emin olmalısınız.

Mac'inizde Sistem Tercihleri ​​uygulamasını başlatın. Ekranın sol üst köşesindeki Apple logosuna dokunarak ve "Sistem Tercihleri" ni seçerek yapılabilir.

"iCloud" u seçin. MacOS Catalina kullanıyorsanız, aynı zamanda "Apple ID" olarak da adlandırılabilir.

Burada, Apple kimliği hesabınızla ilgili tüm bilgiler görülebilir. Şu anda hangi uygulamaların iCloud'u kullandığı gösterilir. Notes / Notlar uygulamasının yakınında bir onay işareti olduğundan emin olun. Boş bir beyaz kutu gösteriyorsa, işaretlemek için seçin.

Mac'inizdeki Notes uygulaması üzerinden iCloud ayarları sayfasına erişmek de mümkündür. Sadece:





Notları Başlatın.

Ekrandaki menü çubuğunda "Notlar" a dokunun.

"Hesaplar" a dokunun. Hesap bilgilerinizi gösterecektir. Birden fazla e-posta hesabını Mac'inize bağlamış olabilirsiniz, ancak iCloud her zaman ilk seçenek olmalıdır.

Soldaki bölmede iCloud hesabınızı seçin.

Aşağı kaydırın ve Notes uygulamasının yakınında bir onay işareti olduğundan emin olun. Ayrıca, senkronizasyonun yalnızca 2 cihazda aynı Apple kimliği ile oturum açtıysanız işe yarayacağını söyleyelim, bu nedenle Mac'inizdeki bu hesabın iOS cihazınızdaki hesapla aynı olduğundan emin olun.

iPhone'umdaki Notlarımı Nasıl Eşitleyebilirim?

Cihazınızdaki Ayarlar uygulamasını başlatın.

Tepedeki isminize dokunun. Apple ID, iCloud ve iTunes & App Store için hesap detaylarınızı göreceksiniz.

"iCloud" u seçin.

Bu işlem sizi şu anda iCloud'u kullanan uygulamaların yanı sıra görüntüler, yedeklemeler ve belgeler için ne kadar depolama alanı kullandığınızı göreceğiniz iCloud ayrıntıları sayfanıza yönlendirir. Notes uygulamasını bulun ve butonun griden yeşile geçtiğinden emin olun.

Herhangi bir nedenle notlarınız Mac ile iPhone arasında eşitlenmiyorsa varsayılan hesabın iCloud olarak ayarlandığından emin olun, çünkü iPhone'unuza yazdığınız notların başka bir hesaba eşitlenmesi mümkündür. Bunu yapmak için:

Ayarlar uygulamanızı başlatın. "Notlar" sekmesine kaydırın.

"Varsayılan Hesap" ın "iCloud" olarak ayarlandığından emin olun. Aksi halde değiştirmek için dokunun. Notlarınız bunun ardından Mac'inizle otomatik olarak eşitlenmeye başlamalıdır.

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