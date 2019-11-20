



Tableti TV'ye bağlamak bolca seçeneğin olduğu görece basit bir işlemdir. Ancak hangi seçenekle gitmek istediğinize karar vermek kafa karıştırıcı olabilir. Aşağıdaki çözüm adımlarına yer verdik. Hem Android hem de iPad tabletleri ele aldık.

Android Tableti TV'ye Bağlamak

Önce Android tableti TV'ye bağlamaktan bahsedelim. Tabletleri HDMI bağlantı noktalarıyla TV'ye bağlayabilirsiniz. Ancak tabletinizde micro HDMI bağlantı noktası yoksa bağlamak mümkün olmayabilir. Tabletinizin micro HDMI yuvası olduğundan emin olmak için üretici kılavuzuna danışın.

Tabletinizde micro HDMI bağlantı noktası varsa, televizyonunuzun HDMI giriş bağlantı noktasını kullanabilirsiniz. Son 10 yılda üretilmiş her TV'de bulunur. Modern TV'lerde ise standarttır. Android destekli bir tabletiniz varsa micro HDMI'dan normal HDMI'a dönüştürücü kablo satın alın.

Çok fazla paraya mal olmuyorlar ve çevrimiçi herhangi bir elektronik perakendeciden hemen hemen bulunabiliyor. Uzun bir tane alırsanız tabletinizi uzaktan kumanda gibi kullanmanızı sağlar. Uzun HDMI kablosu yine oyun oynarken kanepeye serilmenizi sağlar.

Apple iPad'i TV'ye Bağlamak

Apple iPad HDMI çıkışına sahip değil, bu yüzden tek bir kablonun yanı sıra, iPad'in şarj bağlantı noktasına takılan bir adaptöre de ihtiyacınız olacak, daha sonra bu adaptöre HDMI kablosunu bağlayacaksınız.

30 pinli şarj bağlantı noktasına sahip daha eski bir Apple iPad'iniz varsa, ona uygun bir HDMI adaptörü edinmeniz gerekir.

iPad Air ve iPad mini dahil olmak üzere daha yeni olan iPad'lerde, Lightning konektörü olarak bilinen daha küçük bir bağlantı noktası bulunur. En yeni iPad'ler ise Type-C ile gelir.

Apple kullanıcıları ayrıca Apple TV kullanarak kablosuz olarak da tabletlerini televizyona bağlayabilirler.





Tableti TV'ye Bağlayın

HDMI kablosuna sahip olmayan bir Apple iPad veya Android tablet kullanıyorsanız, HDMI kablosunun küçük ucunu adaptör yardımıyla tabletinize bağlayın ve ardından büyük ucunu TV'nizdeki HDMI bağlantı noktasına bağlayın.

Ardından, TV'yi HDMI kaynağına geçirin. Bu genellikle uzaktan kumandadaki kaynak düğmesine basmak ve HDMI'ı seçmek yoluyla yapılır.

Sorun Giderme

Tüm bunları yaptıysanız ve tabletiniz hala TV ekranında gösterilmiyorsa veya bulanık ve eğri görünüyorsa, düzeltmek için yapabileceğiniz birkaç basit şey vardır.

Öncelikle, HDMI kablosunun sıkıca oturduğundan ve doğru şekilde bağlandığından emin olmak için her iki ucunu kontrol edin.

Android tableti adaptörle kullanıyorsanız, tablet şarj cihazınızla adaptöre de güç sağlamanız gerekebilir. Emin değilseniz adaptörün talimatlarını kontrol edin.

Son olarak televizyon çözünürlüğünüzü kontrol edin. Bazen çözünürlüğü değiştirmek görüntünün gelmesini sağlar.