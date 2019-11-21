iPhone'da VoiceOver'ı Açmak veya Kapatmak





Apple kullanıcılara birçok işleri kolaylaştıran çeşitli Erişilebilirlik özellikleri sunuyor – özellikle zayıf görüş, işitme ve sınırlı motor becerisine sahip iOS sahipleri için oldukça önemliler. VoiceOver bunlardan biri. VoiceOver, iPhone hareketlerinin çalışma şeklini değiştirir ve ayrıca sesli ekran açıklamaları sunar. Böylece butona dokunmadan veya seçmeden önce her tuşun ne işe yaradığını bilirsiniz, böylece ekranı göremiyorsanız bile iPhone'unuzu kontrol edebilirsiniz.

iPhone'da VoiceOver'ı Açmak

VoiceOver özelliğini kişiselleştirmenin birçok yolu vardır. iPhone'da VoiceOver şöyle açılıyor:

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel" i seçin.

"Erişilebilirlik" i seçin.

Erişilebilirlik sayfasında "VoiceOver" ı seçin.

Düğmeyi sağa kaydırarak VoiceOver'ı etkinleştirin.

Bir açılır pencere görünecek ve VoiceOver etkinleştirilmişse el hareketlerinin çalışma şeklinin değişeceği konusunda sizi uyaracaktır. Yüksek sesle okunmasını sağlamak için açılır pencerenin her bölümünü seçebilirsiniz. Devam etmek için "Tamam" a çift dokunun. VoiceOver'ın Konuşma Hızı kaydırıcısıyla metni yüksek sesle okuma hızını da kontrol edebilirsiniz.





iPhone'da VoiceOver'ı Kapatmak

Ayarlar uygulamasını başlatın.

Seçmek için "Genel" e dokunun ve ardından başlatmak için çift dokunun.

Seçmek için "Erişilebilirlik" e dokunun ve ardından başlatmak için çift dokunun.

"VoiceOver" ı seçin. Ardından devre dışı bırakmak için çift dokunun.

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