Samsung Galaxy S10'da Fener Ayarı





Galaxy S10'unuz çeşitli kullanışlı gereçlere ev sahipliği yapıyor. Bir kamera, bir harita, bir hesap makinesi artı bir oyun konsolu görevi görüyor. Bir de el feneri var çünkü karanlıkta yolunuzu bulmanız gerektiğinde çok önemliler.

İşleri sizin için kolaylaştırmak için el feneriniz her zaman cihazın Bildirim çubuğunda bir dokunuş uzaklıktadır. Öyleyse size gösterelim; Samsung Galaxy S10'da el feneri ayarları.

Galaxy S10'umdaki Feneri Nasıl Kullanabilirim?

Galaxy S10 cihazınız kilitli olsa bile, feneri açmak için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırabilirsiniz. Birkaç hızlı ayar simgesine sahip bildirim çubuğunuz anında görünecek. Ekran kilitliyse, sadece simgeler görülür.

El feneri simgesini bulup seçin.

El feneri ilk satırda görünmüyorsa, daha fazla simge satırına erişmek için simgelerle bildirimler arasındaki ayırıcıyı tutup çekin. Fener simgesine dokunun.

Feneri kullanmayı tamamladığınızda, Bildirim Çubuğunu aşağı çekin ve devre dışı bırakmak için bir kez daha Fener simgesine dokunun.

Feneri Bildirim Çubuğunun Üst Satırına Nasıl Taşıyabilirim?

Galaxy S10'da el feneri ayarlarından biri el fenerinin yerini taşımaktır. Bildirim çubuğundaki alt simgelerden alıp daha uygun bir yere taşımayı seçebilirsiniz.





Bildirim çubuğunu görmek için ekranın üstünden aşağı doğru kaydırın. Sadece simgeleri ortaya çıkarmak için bir kez daha aşağı kaydırın.

Ekranın sağ üst köşesindeki 3 dikey noktayı seçin ve ardından açılır menüden "Düğme sırası" nı seçin.

El feneri simgesini bir saniye basılı tutun ve sonra sizin için uygun olduğunu düşündüğünüz herhangi bir yere sürüklemesini gerçekleştirin. Simgelerinizi de isterseniz yeniden düzenleyebilirsiniz.

Ardından Bitti'yi seçin.

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