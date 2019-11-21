



Samsung Galaxy S10'da mesajları gizleme adımlarından bahsedelim. Varsayılan olarak, ne zaman bir mesaj alsanız, kilit ekranınızda mesajınız için bir bildirim görünecektir. Yani, ekranınızı gören herkes bu mesajı görebilir, mesajınızı açabilir, okuyabilir. Neyse ki, bu mesaj önizlemelerini devre dışı bırakabilirsiniz.

Samsung Galaxy S10'da Mesajları Gizlemek

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Ekranı Kilitle" yi seçin.

"Bildirimler" i seçin.

Tüm bildirimleri devre dışı bırakmak istiyorsanız, özelliği devre dışı bırakmak için ekranın üstündeki düğmeyi sola kaydırın.

Bildirim almaya devam etmek, ancak bildirimin içeriğini göstermek istemiyorsanız, düğmeyi sağa kaydırarak "İçeriği Gizle" yi etkinleştirin. Bunu yapmak, yeni kısa mesajlar aldığınızda hala bildirim alacağınız anlamına gelir, ancak mesajın kendisi gösterilmez ve okumak istiyorsanız uygulamayı açmanız gerekir.

Mesaj Gizleme Uygulaması

Geçmişte, Android cihazlarına bireysel SMS'leri gizli tutabilecek bir üçüncü taraf uygulama yükleyebiliyordunuz, ancak durum artık böyle değil. Google'ın uygulama izinleriyle ilgili yeni yönergeleri uygulamaların kişilere veya mesajlara erişmesini imkansız hale getirmiştir.

Mesajlar uygulamanızın tamamı gizlenebilir ve bir şifre ile koruyabilirsiniz. Google Play Store'da uygulamaları gizlemeye yardımcı olabilecek birçok uygulama var. Örneğin, AppLock adlı bir uygulama birçok uygulamayı şifreyle kilitlemeyi sağlar ve başkalarının bunlara erişmesini engeller.





AppLock'ı Play Store'dan yükleyin ve başlatın.

Desen kilidi oluşturabilirsiniz.

Uygulamanın Genel bölümünde desen kilidiyle mesaj gizlemek için "Mesajlar" ı seçin.

Artık, Mesajlar uygulamasını başlatmaya çalıştığınızda, desen şifresini girmeniz gerekecek, Samsung Galaxy S10'daki uygulama ve tüm mesajlar diğer gözlerdne gizli kalacak.

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