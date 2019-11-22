



iPhone'larda yaygın rastlanan sorunlardan biri, ekranın bazen yanıt vermemesidir. Bazı kullanıcılar, ekranın belirli bölümlerine dokunulduğunda yanıt vermediğini fark edebilir. iPhone'da dokunmatik ekranın çalışmaması sorununu ele alacağız. iPhone'da dokunmatik ekran sorunu aşağıdaki adımların ardından çözülmezse ekran değişimi gerekebilir.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlayın

Dokunmatik ekranın bir alt katmanında bulunuyor ve sadece dokunmatik girdileri çipsete iletmekten sorumludur. Kargolama sırasında aşırı derecede darbelere maruz kalan bir iPhone'da bile dokunmatik arızalanabilir. Ne var ki sorun cihazınızdaki yazılım hatalarından da kaynaklanabilir. Bu sorunu çözmek için cihazınızı en son işletim sistemine güncellediğinizden emin olun.

Öncelikle, cihazınızdaki Ayarlar uygulamasına gidin ve ardından Genel seçeneğine dokunun.

Ardından, Sıfırla seçeneğini arayın ve dokunun.

Şimdi Apple kimliğinizi ve şifrenizi girmeniz gerekecek.

Fabrika ayarlarına sıfırlama işlemi başlayacak ve birkaç dakika sürecektir. Tamamlandığında, cihazınız Hoş Geldiniz ekranını görüntüler ve cihazınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.

Dokunmatik sorunu çözüldü mü kontrol edin.

iPhone'unuzdaki Önbelleği Temizleyin

Cihazınızda Ayarlar uygulamasını başlatın ve ardından Genel seçeneğine dokunun.

Ardından, Depolama ve iCloud Kullanımı'na ve ardından Depolamayı Yönet üzerine dokunun.

Belgeler ve Veriler üzerine dokunun.

Şimdi silmek istediğiniz öğeleri seçin ve ardından Sil üzerine dokunun.

Daha sonra Tümünü sil üzerine dokunarak uygulamanın tüm verilerini temizleyebilirsiniz.

iPhone'unuzdaki SIM Kartı Çıkarın ve Yeniden Takın

iPhone'unuzdaki SIM Kartı çıkarmayı ve tekrar takmayı da deneyebilirsiniz. iPhone'unuzu kapatın ve SIM'i tepsisinden çıkarın. Yeniden takmadan önce birkaç dakika beklediğinizden emin olun. SIM'deki yazılımsa sorunlar dokunmatik arızasına neden olabilir.





iPhone'unuzda Hard Reset Gerçekleştirin

İşleme devam etmeden önce, tüm dosyalarınızı, kişilerinizi ve ayarlarınızı yedeklediğinizden emin olun ve bu yönteme son çare olarak başvurun.

Ayarlar uygulamasındaki Yedekle ve Sıfırla ekranına giderek dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

Öncelikle Uyku tuşunu ve Home düğmesini basılı tutun. Yeni iPhone'larda ses yükseltme ve Yan tuşu ile yapılır.

Düğmeleri yaklaşık on saniye basılı tuttuğunuzdan emin olun.

Hard Reset sıfırlama işlemi başlayacaktır. Tamamlandığında, Kurulum ekranına yönlendirileceksiniz.

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