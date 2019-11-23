



Android telefonda Recovery Mode'un çalışmaması sorununu ele alıyoruz. Piyasada çok sayıda Android telefon var ve Recovery Mode'u açma adımları değişebiliyor. Öncelikle aşağıda farklı markaların Recovery Mode açma yöntemlerini paylaştık.

Samsung Telefonu Recovery Mode'a Almak

Samsung Galaxy S10, S9, S8, S7, S6, J2, A8, C8, Note 8, Note 7, vb. kullanıcıları:

Samsung cihazını tamamen kapatmanız gerekir, aynı anda Home, Ses Aç ve Güç düğmesini aynı anda basılı tutun. Birkaç saniye sonra, ekranın karardığını ve ardından mavi başlıklar göründüğünü göreceksiniz. Şimdi parmaklarınızı bırakın, Android sistem kurtarma ekranına gireceksiniz.

LG Telefonu Recovery Mode'a Almak

LG G8, G7, G6, G5, G4, G3, K10, K8, V20, V10, G Stylo 2 vb. kullanıcıları için:

Güç düğmesine basın ve sonra kapatmak için "kapat" seçeneğini seçin. Sonra, Güç ve Sesi azaltma düğmelerine aynı anda basın ve basılı tutun. Beş saniye sonra LG logosunun görüntülendiğini göreceksiniz, şimdi tuşları bırakabilirsiniz. Hard Reset menüsü görünene kadar Güç ve Ses düğmelerine tekrar basın. Güç düğmesine tekrar basın ve hard reset değişikliklerini onaylayın. Şimdi LG recovery mode'a gireceksiniz.

Huawei Telefonda Recovery Mode'a Girmek

Huawei Honor 9 Lite, P10, P9, Mate 10, Nova 2 Plus, vb. akıllı telefon sahiplerinin aşağıdaki adımları izlemesi gerekir:

Telefonu Güç düğmesiyle kapatın. Kapatma işlemi tamamlanana kadar bekleyin. Ses Açma tuşunu basılı tutun. Huawei logosu göründüğünde, tuşları bırakın. Recovery Mode arayüzü görüntülenmelidir. Yukarı ve aşağı kaydırmak için Ses Açma ve Ses Kısma düğmelerini ve seçmek için Güç Tuşunu kullanabilirsiniz.

PC'de Android'i Recovery Mode'a Alma Yazılımı

Android telefonda güç / ses düğmeleri recovery mode'da çalışmıyor mu? Ya da recovery mode'a girmeye çalışırken komut yok / no command hatası mı alıyorsunuz?





ReiBoot indir – Android

ReiBoot for Android ile recovery mode'un çalışmaması sorununu kolayca çözebilirsiniz. Herhangi bir Android akıllı telefonun kurtarma moduna kolayca girip çıkmasına yardımcı olur (Samsung Galaxy S10, S9, S8, LG G6, Huawei P20 / Mate 20, Xperia XZ Premium, Xiaomi Mi 6, HTC U Ultra, vb.). Üstelik verileriniz silinmez.

Yazılımı çalıştırın, cihazınızı PC'ye bağlayın ve menüden One-Click to Enter Recovery Mode'u seçin.

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