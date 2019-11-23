



Android telefon düzgün çalışmadığında cihazı kurtarma moduna almak pratik bir sorun giderme yöntemidir. Ancak bazı kullanıcılar Android kurtarma modunda Komut yok / No command hatası alabiliyor.

Android'de Komut Yok / No Command Hatası Çözümü

Piliniz çıkarılabilir değilse, Android telefonunuzu yeniden başlatmaya zorlamak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Samsung telefonlarda: Hem güç düğmesini hem de ses kısma düğmesini yaklaşık 10 ila 20 saniye basılı tutun.

Hem güç düğmesini hem de ses kısma düğmesini yaklaşık 10 ila 20 saniye basılı tutun. LG telefonları yeniden başlatma : Aynı anda Güç + Sesi Kısma tuşlarına basın ve LG logosu göründüğü zaman bırakın.

: Aynı anda Güç + Sesi Kısma tuşlarına basın ve LG logosu göründüğü zaman bırakın. Sony telefonları yeniden başlatmaya zorlama : Güç düğmesine basın ve birkaç kez Ses Açma tuşuna basın; cihazınız yeniden başlatılmaya başlar.

: Güç düğmesine basın ve birkaç kez Ses Açma tuşuna basın; cihazınız yeniden başlatılmaya başlar. HTC'da yeniden başlatmaya zorlama : Cihazda force reboot uygulamak için Güç + Ses Azaltma düğmelerini basılı tutun.

: Cihazda force reboot uygulamak için Güç + Ses Azaltma düğmelerini basılı tutun. Huawei telefonlar: Aynı anda Güç + Sesi Açma düğmelerine basın, telefonunuz yeniden başlayacak.

Komut Yok Hatasını Tuşlarla Düzeltmek

Ana ekrana dönmek için "Güç" tuşuna basın.

Seçenekler arasında kaydırmak için Ses Açma ve Kısma düğmelerini kullanın. Gereksinimlerinize göre "Wipe data/factory reset" veya "Wipe cache partition" ı seçin.

Şimdi soldaki 3 yatay çizgiye tekrar tekrar dokunun.

İşlem tamamlandığında, "Reboot system now" seçeneğini seçerek telefonunuzu yeniden başlatabilirsiniz; hiçbir hata mesajı görünmeyecektir.

Komut Yok Hatasını Düzeltme Yazılımı

Yukarıda belirttiğimiz gibi, recovery mode birçok sorunu çözebilir. Ancak, bazen Android recovery mode bir türlü çalışmaz, bu yüzden ReiBoot'u denemenizi öneririz, Android'in açılışta takılı kalması / önbellek temizleme ve birçok şeyi yapmanızı sağlar.





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