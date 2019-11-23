



Fastboot modunda sıkışıp kalan cihazı fastboot'tan nasıl çıkaracağınızı mı merak ediyorsunuz? Fastboot, doğrudan telefonunuzun flash belleğine veri yazmak için kullanılabilecek bir protokol / araçtır. Android cihazda kurtarma, önyükleme ve kernel gibi görüntüleri flaş etmek için kullanabilirsiniz, ancak bazen işler ters gittiğinde fastboot mode'da takılı kalırsınız. Android telefonda takılan fastboot modundan nasıl çıkacağınızı gösterdik.

Android'in Fastboot Mode'da Takılı Kalması

Android telefonunuz veya tabletiniz fastboot modunda takılı kalmışsa, çıkarmanın kolay bir yolu Android için ücretsiz bir yeniden başlatma aracı olan ReiBoot kullanmaktır. Android telefonunuzda Fastboot modundan çıkmak için çözüm sunan tamamen ücretsiz bir programdır.

Bu programı bilgisayarınıza indirip yükleyin, takılı kalmış telefonunuzu bilgisayara bağlayın.

ReiBoot for Android'i başlatın ve ana arayüzden "Fastboot Modundan Çıkmak İçin Tek Tıkla" yı seçin (One-Click to Exit Fastboot Mode).

Ardından cihazınız Fastboot modundan çıkmaya başlar. Birkaç saniye içinde Android cihazınız Fastboot modundan başarıyla çıkacaktır.

Veri kaybı yaşamadan takılı kalmış Android telefonu fastboot mode'undan kurtarmanın uygun bir yöntemidir. Takılı kalma devam ederse Android işletim sisteminde tam bir onarım sağlamak için ReiBoot'taki Repair Android System özelliğini kullanmanızı öneririz.

ReiBoot indir – Windows

Fastboot Mode'da Takılı Kalan Telefonu Düzeltmek için Diğer Çözümler

Hızlı önyükleme modunda takılıp kalmak genellikle root'lu bir cihazda olur. Ancak Android cihazınız takılı kaldığında, ("FastBoot Mode Stuck") deneyebileceğiniz başka yollar da var.





Android Telefonunuzu Yeniden Başlatın

Pili çıkarın (Telefonu yeniden başlatmak işe yaramazsa, mümkünse cihazı kapatıp pili çıkarmayı deneyin. Birkaç saniye beklettikten sonra pili tekrar yerine takın ve cihazınızı başlatın.

Android Multi Tools Kullanın

Android cihazınızı Fastboot modundan çıkarmanıza yardımcı olacak uygulamalar var.

Bunlardan biri Android Multi Tools. Aracın özelliklerinden biri fastboot modu döngüsünden çıkmanıza yardımcı olmaktır. Windows bilgisayarınıza yükleyin, uygulamayı başlatın ve cihazınızı bağlayın. Ardından talimatları izleyin.

ADB ve Fastboot Araçları

Başka bir alternatif de büyük adamın (Google) kendisinden gelen ADB ve Fastboot araçlarıdır. Bu iki araç Android Studio'nun bir parçasıydı, ancak şimdi bağımsız bir indirme olarak mevcut. Bu bağlantıyı kullanarak indirebilirsiniz.

Aracı indirdikten sonra cihazınızı PC'ye bağlayın, ADB klasöründe bulunan Terminal'i açın ve ardından fastboot devices yazın.

yazın. Cihazınızı bulduktan sonra fastboot reboot yazın.

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