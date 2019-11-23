Samsung'da Fastboot'u Açmak





Çoğu Samsung akıllı telefon veya tablet kullanıcısı için fastboot modu garip bir kelime değil. Fastboot dosya sistemi telefon görüntülerini bilgisayardan bir USB bağlantısı aracılığıyla değiştirmenize izin veren özel bir tanılama protokolüdür. Örneğin, bellenimi güncellemek istediğinizde Samsung'da fastboot moduna girmeniz gerekir. Eğer siz de bir Android meraklısıysanız, fastboot'a nasıl gireceğinizi görmek için aşağıdaki adımları takip edin.

Samsung'u PC'den Fastboot Mode'a Almak

Samsung'da Fastboot moduna girmenin en kolay yolu, ReiBoot for Android'i kullanmaktır, tamamen ücretsiz bir programdır. Herhangi bir Android cihazda fastboot moduna önyüklemek için tek tıkla çözüm sunar. Samsung cihazlar için de geçerlidir.

ReiBoot – Android

Bu programı indirip bilgisayarınıza yükleyin Samsung telefonunuzu bilgisayara bağlayın. ReiBoot for Android'i başlatın ve arayüzden "One-Click to Enter Fastboot Mode" u seçin. Cihazınızda USB hata ayıklamasını etkinleştirdiğinizden emin olun.

ReiBoot cihazınızı algılar, Fastboot moduna girmeye başlar. Birkaç saniye içinde Android cihazınız Fastboot moduna başarıyla girmiş olacak.

Samsung'u Tuşlarla Fastboot Moduna Alma

Samsung cihazlarının çoğunda doğrudan düğmelerle kolayca fastboot moduna girebilirsiniz.





Samsung telefonunuzu kapatın.

Güç, Ses Azaltma ve Home düğmelerini birkaç saniye boyunca basılı tutun.

Ardından cihaz fastboot moduna girecektir.

Samsung Telefonda Fastboot Mode'a ADB ile Girmek

Google'dan ADB'yi indirin ve aşağıdaki adımları izleyin.

ADB İndir – Win

ADB İndir – Mac

Samsung telefonunuzda, Ayarlar -> Hakkında'ya gidin ve "Yapı numarası" na yedi kez dokunun. "Artık bir geliştiricisiniz" diyen bir mesaj açılacak.

Ayarlar'a geri döndüğünüzde, "Geliştirici seçenekleri" adlı bir seçenek göreceksiniz. USB hata ayıklamayı etkinleştirmek için üzerine dokunun.

Telefonu bilgisayara bağlayın ve Komut İstemi'ni (Windows) veya Terminal'i (Mac) açın.

ADB indirildiğinde oluşturulan platform-tools klasörüne gidin.

Şu ADB komutunu verin: adb (Windows'ta) veya ./adb (Mac'te).

Platform-tools klasöründe, cihazınızın "adb devices" komutunu kullanıp kullanmadığını kontrol edin.

Artık "adb reboot fastboot" komutuyla fastboot moduna geçebilirsiniz.

Bu yazıda, Samsung Galaxy S 11/10/9/8/7/6/5/4/3 model telefonlar için fastboot moduna girmenin 2 kolay yolunu gösterdik. Adımlar Note10/9/8/7/6/5/4/3/2, i9003, j7 vb. Samsung modeller için de aynıdır.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum