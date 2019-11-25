iPhone'da Kamera LED Flaşı Çalışmıyor





iPhone'da LED flaşın çalışmaması sorununu çözümleriyle ele alıyoruz. Her şeyden önce LED flaşı ve kamera lensini engelleyen hiçbir şey olmadığından emin olun. Bazı kılıflar siz farkında olmadan kamera flaşını engelleyebilir. Ayrıca el fenerini açmayı deneyin. Flaş hala çalışmıyorsa ardından aşağıdaki adımlara geçin.

Adım – 1 Ayarları Kontrol Edin

İlk önce Ayarlar'ı kontrol edin. Ayarlar> Genel> Erişilebilirlik'e gidin. İşitme bölümüne doğru aşağı kaydırın ve "Uyarılar için LED Flaş" seçeneğinin burada AÇIK olduğundan emin olun.

Adım – 2 DND'yi Kapatın

Rahatsız Etme (DND) modunu kontrol edin. DND açıksa LED Uyarıları özelliği çalışmaz ve kamera flaşı ya da diğer flaş erişimleri sekteye uğrayabilir. Aynısı Uçak modu için de geçerli. Bazen bu ayarlar yanlışlıkla Kontrol Merkezi düğmesine bastığınızda açılabiliyor. Telefonun altından yukarı kaydırın ve DND ve uçak modunun uygun şekilde ayarlandığından emin olun.

Adım – 3 Kamera Uygulamasını Kapatın

Home Düğmesine iki kez dokunun ve kamera / flaş uygulamasının açık olup olmadığını kontrol edin. Eğer öyleyse, uygulamayı yukarı doğru kaydırarak kapatın. iPhone'unuzu yeniden başlatın ve LED flaş işlevselliğinizi yeniden test edin





Adım – 5 iPhone'u Soğumaya Bırakın

Bazı durumlarda aşırı ısınan iPhone'da LED flaş çalışmayabilir. Flaşınız açıkken çok sayıda video veya resim çekerseniz veya iPhone'unuzu sıcak bir ortamda kullanıyorsanız, flaşın devre dışı olduğunu belirten bir mesaj alırsınız. iPhone normal bir çalışma sıcaklığına soğuyuncaya kadar mesaj AÇIK kalır.

Adım – 6 Düşük Güç Modunu Kapatın

Düşük güç modunuzu kontrol edin. Ayarı KAPALI konumuna getirin ve ardından LED Flaş özelliğini bir kez daha deneyin. Bazen, Düşük Güç modunu AÇIK konuma getirirseniz kamera ışığı çalışmaz. Ayarlar> Pil> Düşük Güç modu üzerine dokunarak ayarlarınızı kontrol edebilirsiniz.

Diğer iPhone LED Flaş Arızası Çözümleri

Kameradan videoya ve sonra tekrar kameraya geri kaydırmayı deneyin. iTunes ile tam bir geri yükleme yapın. 3. parti kamera uygulaması kullanmayı deneyin. Kamera uygulamasını arka plandan kaldırın ve tekrar başlatın.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum