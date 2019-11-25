



SoundCloud uygulamasında çalma listesi oluşturmak için iPhone ve Android telefonunuzda resmi uygulamayı kullanabilirsiniz. Bu yazımızda iPhone'daki adımlara yer verdik ancak SoundCloud uygulamasında müzik oynatma listesi oluşturmak için bu adımları Android'de de takip edebilirsiniz.

SoundCloud Uygulamasında Müzik Oynatma Listesi Oluşturmak

Telefonunuzdaki SoundCloud uygulamasını açın ve bir şarkı arayın. Şarkıyı bulduktan sonra çalın. Çalınan şarkı ekranın alt kısmında görülebilir. Şarkıyı tam ekran oynatıcıda açmak için üzerine dokunun. Burada, sağ alt köşedeki üç nokta simgesine dokunun. Yeni bir seçenekler menüsü görünecektir, Oynatma Listesine Ekle'yi seçin. Şimdi daha önce oluşturulmuş bir çalma listesini seçin ya da yeni bir çalma listesi eklemek veya oluşturmak için + simgesine dokunun. Sonra, bir ad verin ve ardından Bitti öğesine dokunun. Bununla, çalma listeniz oluşturulur.

Not: SoundCloud Android uygulamasında, Özel / Private kutuyu işaretleyebilir ve ardından bu çalma listesini özel yapmak için Bitti üzerine dokunabilirsiniz. iPhone'da, oluşturulan çalma listesi varsayılan olarak Özel olarak ayarlanır, ancak daha sonra isterseniz Genel / Public olarak değiştirebilirsiniz.

Bu adımlarla SoundCloud mobil uygulamasında başarılı bir şekilde çalma listesi oluşturmanız mümkün.





Oynatma Listelerinizi Görüntüleyin

SoundCloud telefon uygulamasında çalma listesini başarıyla oluşturduktan sonra, şimdi görüntüleme zamanı.

SoundCloud hesabınıza gidin ve profilinizi sağ üst köşeden seçin. Şimdi açılır menüden Çalma Listeleri'ni seçin. Bir sonraki sayfada, sizin tarafınızdan oluşturulan ve beğendiğiniz tüm çalma listelerini görebilirsiniz. Yalnızca sizin tarafınızdan oluşturulan çalma listesini görmek istiyorsanız, sağ üst köşedeki Filtre kutusuna dokunun Oluşturulan'ı seçebilirsiniz.

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