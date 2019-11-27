



Android cihazlarda Download Mode ya da indirme moduna girmenin çeşitli yöntemleri var. Cihazı Download Mode'da yeniden başlatabilirsiniz. Ancak fiziksel tuş kombinasyonunu kullanan yöntem diğer hepsinden daha yaygın ve kolay olanıdır. Android telefon veya tableti indirme modunda önyüklemek için kullanılabilecek farklı yöntemler de var. Download Mode'a girmeden önce verilerinizin mod içinde yanlışlıkla silinmesi ihtimali nedeniyle cihazınızın tam yedeklemesini almalısınız.

Android Telefonda Download Mode'a Girmek

İndirme modu çoğu Android telefonda yerleşik olarak vardır. Aşağıda Samsung cihazları ve LG'leri örnek alarak göstereceğiz. Diğer modeller için de benzerdir. Bu yöntem, Galaxy S10 / S9 / S8 / S7 / S6 / S5 / S4, Galaxy Note 7/6/5/4/3 gibi tüm Samsung Galaxy akıllı telefonlarıyla uyumludur.

Adım 1. Akıllı telefonunuzu kapatın.

Adım 2. Aşağıdaki gibi bir uyarı ekranını görene kadar Güç + Ses Kısma + Home düğmelerine birlikte basın. Güç düğmesine Samsung S10 / S9 / S8'de Bixby düğmesi denir.

Adım 3. Yukarıdaki ekranı gördüğünüzde, basılı düğmeleri bırakın ve şimdi devam etmek ve İndirme moduna girmek için sadece Ses Açma düğmesine basın.

LG'de Download Mode'a Girmek

Diğer Android akıllı telefonların aksine, LG akıllı telefonlarda "İndirme Modu" na girmek biraz daha farklıdır. Aşağıdaki yöntem, LG G5, LG G4, LG G Flex, LG G Flex 2, LG G Pad gibi tüm LG Android akıllı telefonlarda uyumludur:

Adım 1. LG akıllı telefonunuzu kapatmak için "Güç" düğmesini basılı tutun.

Adım 2. Şimdi tamamen kapanma durumundayken, "Ses Açma" düğmesini basılı tutun ve LG telefonunuzu bir USB kablosu kullanarak PC'nize bağlayın.

Adım 3. LG'yi USB veri kablosunu kullanarak bağlarken "Ses Açma" düğmesini basılı tutun; şimdi indirme moduna gireceksiniz.

Aşağıdaki ekranı gördüğünüzde İndirme moduna girdiğinizi onaylayabilirsiniz.





Download Mode'u Olmayan Android Cihazlar

Bu cihazlarda Recovery Mode üzerinden indirme moduna girebilirsiniz. Bu işlem doğrudan indirme moduna sahip olmayan veya Android işletim sisteminin daha eski bir sürümüne sahip olan Android cihazlar için geçerlidir.

Adım 1. Güç + Home + Ses Açma düğmelerine birlikte basın ve önyükleme menüsünü (boot menu) görene kadar basılı tutun.

Adım 2. Önyükleme menüsünde, Reboot to Bootloader seçeneğini bulun (ses tuşlarını kullanın)

Bu seçenek seçildikten sonra Güç düğmesine basın. Şimdi, download mode'a gireceksiniz.

Android Download Mode'dan Nasıl Çıkılır?

Yöntem 1. Yeniden başlatmaya zorlamak

Ses Kısma + Güç düğmesini en az 20 saniye basılı tutun.

Çalışmazsa, tüm düğmelere birlikte basın, yani güç + home + ses açma + ses kısma.

Telefon yeniden başlatılıncaya kadar tutmaya devam edin.

Yöntem 2. Odin kullanarak firmware flaşlamak