Android'in Download Mode'da Takılı Kalması, Nasıl Çıkılır?





Download Mode'da takılı kalan ve çıkmayan Android'i kurtarma adımlarından bahsedelim. İlk yöntem "Home" ve "Güç" düğmelerini aynı anda ekran kararıncaya kadar basılı tutmaktır. Bu yöntem işe yaramazsa aşağıdakileri deneyin.

Yöntem 2: Bataryayı Boşaltın ve Android'i Yeniden Başlatın

İlk yöntem sizi Download Mode'dan çıkarmazsa başka bir yol deneyebilirsiniz. Batarya bitinceye kadar bekleyin ve ancak biraz zaman alabilir. Pil boşaltıldıktan sonra birkaç dakika bekleyin ve "Güç" tuşu ile cihazı açın.

Yöntem 3: Download Mode'da Kalmış Android'i Veri Kaybı ile Düzeltmek

Son çare Android Data Extraction'dır. Adına kanmayın. Veri geri yüklemekten daha fazlasını yapar. Download Mode / İndirme Modu da dahil olmak üzere yükleme ekranında takılı kalan cihazları kurtarır.

Adım 1. Android Data Extraction'ı Kurun

Aşağıdaki düğmeler yardımıyla yazılımı indirin. Alt arayüzde, devam etmek için lütfen "Fix Device" a tıklayın.





Adım 2. Arıza Durumunu Seçin

Ekranda, beş yaygın Android takılı kalma sorunu gösterilecek. Durumunuza uygun olanı seçin. Bu yazıya uygun olarak "Stuck in the Download Mode"u seçeceğiz.

Adım 3. Cihazın Adı ve Modelini Seçin

Şimdi, "Ayarlar"> "Cihaz / telefon hakkında" bölümünde listeden "Cihaz Modeli" ve "Cihaz Adı" nı seçmelisiniz. "Sorumluluk reddi"ni "Onayla"dıktan sonra işlem başlayacak. Yazılım İndirme Modu'nda takılı kalan Android telefonunuzu kurtarmaya çalışacak.

Adım 4. İndirme Modundan Çıkın

Program, cihazınızın İndirme Modunda takılı olduğunu otomatik olarak algılar. Ardından, ekranda görebileceğiniz gibi, Download Mode'dan çıkmak için "Exit" a dokunun. Ardından cihazınız yeniden başlamaya başlar.