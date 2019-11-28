



XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da klavye düzenini değiştirmenin en hızlı yolunu mu arıyorsunuz? Bu yazıda size XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da klavyeyi kişiselleştirme adımlarını gösteriyoruz. XIAOMI Note 8 Pro'da yeni Klavye Düzeni nasıl ayarlanır bundan bahsedelim. Ayrıca varsayılan klavye düzeni nasıl geri getirilir gösterelim.

Xiaomi Note 8 Pro'da Klavye Düzenini Değiştirmek

XIAOMI'nizin kilidini açarak başlayın ve Ayarlar'ı açın.

İkinci adımda Ek Ayarlar'a dokunun.

Oradan Languages ​​& Input ya da Diller ve Girdi'yi seçin.

Geçerli Klavyeyi'yi seçin.

Şimdi Klavye Düzenini değiştirme imkanını bulacaksınız.

Yalnızca varsayılan klavyeler arasından seçim yapabilirsiniz ancak Google Play Store'dan daha fazlasını indirebilirsiniz.

Klavyeyi Seç'e dokunarak seçiminizi onaylayın.

Hepsi bu kadar. Xiaomi Note 8 Pro'da klavye değiştirme adımlarından bahsettik.





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