XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da klavye düzenini değiştirmenin en hızlı yolunu mu arıyorsunuz? Bu yazıda size XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da klavyeyi kişiselleştirme adımlarını gösteriyoruz. XIAOMI Note 8 Pro'da yeni Klavye Düzeni nasıl ayarlanır bundan bahsedelim. Ayrıca varsayılan klavye düzeni nasıl geri getirilir gösterelim.
Xiaomi Note 8 Pro'da Klavye Düzenini Değiştirmek
- XIAOMI'nizin kilidini açarak başlayın ve Ayarlar'ı açın.
- İkinci adımda Ek Ayarlar'a dokunun.
- Oradan Languages & Input ya da Diller ve Girdi'yi seçin.
- Geçerli Klavyeyi'yi seçin.
- Şimdi Klavye Düzenini değiştirme imkanını bulacaksınız.
- Yalnızca varsayılan klavyeler arasından seçim yapabilirsiniz ancak Google Play Store'dan daha fazlasını indirebilirsiniz.
- Klavyeyi Seç'e dokunarak seçiminizi onaylayın.
Hepsi bu kadar. Xiaomi Note 8 Pro'da klavye değiştirme adımlarından bahsettik.
Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum