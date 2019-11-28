Xiaomi Note 8 Pro'da Klavye Düzenini Değiştirmek


Xiaomi Note 8 Pro'da Klavye Düzenini Değiştirmek

XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da klavye düzenini değiştirmenin en hızlı yolunu mu arıyorsunuz? Bu yazıda size XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da klavyeyi kişiselleştirme adımlarını gösteriyoruz. XIAOMI Note 8 Pro'da yeni Klavye Düzeni nasıl ayarlanır bundan bahsedelim. Ayrıca varsayılan klavye düzeni nasıl geri getirilir gösterelim.

Xiaomi Note 8 Pro'da Klavye Düzenini Değiştirmek

  • XIAOMI'nizin kilidini açarak başlayın ve Ayarlar'ı açın.
  • İkinci adımda Ek Ayarlar'a dokunun.
  • Oradan Languages ​​& Input ya da Diller ve Girdi'yi seçin.
  • Geçerli Klavyeyi'yi seçin.
  • Şimdi Klavye Düzenini değiştirme imkanını bulacaksınız.
  • Yalnızca varsayılan klavyeler arasından seçim yapabilirsiniz ancak Google Play Store'dan daha fazlasını indirebilirsiniz.
  • Klavyeyi Seç'e dokunarak seçiminizi onaylayın.

Hepsi bu kadar. Xiaomi Note 8 Pro'da klavye değiştirme adımlarından bahsettik.


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