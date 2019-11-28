



XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da ağ ayarları nasıl sıfırlanır? Android 9.0 Pie'de varsayılan ağ yapılandırması nasıl geri yüklenir? XIAOMI Redmi Note 8 Pro'da Wi-Fi ağları listesi nasıl silinir? Hepsinin cevabı bu yazımızda.

Xiaomi Redmi Note 8'de Ağ Ayarlarını Sıfırlamak

Bu öğretici, yukarıdaki tüm soruların cevabıdır. Bu ayarları Android 9.0 Pie'de nasıl bulacağınızı ve XIAOMI Redmi Note 8 Pro'daki ağ hatalarını nasıl düzelteceğinizi göstereceğiz.

Ayarlar uygulamasına gidin.

Ayarlara girdikten sonra, Sistem'e gidin.

Görünen seçeneklerden Sıfırlama seçeneklerini seçin.

Şimdi Wi-Fi, cep telefonu ve Bluetooth'u sıfırla üzerine dokunun.

Son bölümde, Ayarları Sıfırla düğmelerine art arda iki kez dokunarak işlemi onaylayın.

Bunların ardından Xiaomi Redmi Note 8 ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro'daki ağ ayarlarıyla ilgili tüm sorunlar ortadan kalkacak. Çünkü ağ ayarları sıfırlanarak fabrikadan çıktığı ilk haline gelecek.





Bu aynı zamanda WiFi ağlarının şifrelerinin de silineceğine işaret ediyor. O nedenle WiFi şifrenizi bir kenara yazdığınızdan emin olun. Bu yazımızda Xiaomi Redmi Note 8 ve Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da ağ ayarlarını sıfırlamayı gösterdik.

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