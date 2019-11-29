Android-iOS'te SoundCloud Müziğini İndirmek ve İnternetsiz Dinlemek





SoundCloud'ın iPhone ve Android uygulamasında favori müziklerinizi internetsiz dinlemenin keyfini yaşayabilirsiniz. Bu yazımızda SoundCloud'ı internetsiz kullanma adımlarından söz ettik. Bu adımlar seçilen SoundCloud parçasını telefona indirmeyi kapsıyor.

Android'te SoundCloud Müziğini İnternetsiz Dinlemek

Öncelikle Android ile başlayalım. Android'de SoundCloud müziklerini internetsiz dinlemek için Vidmate uygulamasından yardım alacağız. Uygulamayı indirmeniz ve telefonunuza kurmanız gerekecek.

Ardından Android telefonunuzun tarayıcısında SoundCloud'u açın (tercihen Chrome). Şimdi en üstteki arama çubuğunda herhangi bir şarkıyı arayın. Şarkıyı bulduktan sonra, tarayıcınızda çalın. Şarkı çalarken, üstündeki adres çubuğundan URL'sini kopyalayın.

Önemli: Şarkı URL'sini Android uygulamasından değil, SoundCloud sitesinden kopyalamanız daha iyi olur. Şarkı URL'sini SoundCloud uygulamasından kopyaladığınızda, Vidmate'deki şarkıyı bulurken şarkının açıklamasını da kopyalar ve bu durum sorunlara neden olabilir. Şarkı bağlantısını uygulamadan kopyalamak istiyorsanız, URL'nin başından şarkı açıklamasını sildiğinizden emin olun.

Bundan sonra, Vidmate uygulamasını açın ve kopyalanan URL'yi arama çubuğuna yapıştırın ve Go üzerine dokunun. Ardından, sağ alt köşedeki indirme simgesine tıklayın. Şarkıyı analiz ederken birkaç saniye bekleyin ve ardından, İndir – Downloaddüğmesine basın.

Bu işlemle şarkı indirilir ve Vidmate uygulamasının İndirme – Download bölümünde görüntülenebilir.





iPhone'da SoundCloud Parçasını İnternetsiz Dinlemek

Konu iPhone olduğunda basit bir SoundCloud şarkısını telefona indirebilmek biraz ekstra çaba gerektiriyor. Öyleyse başlayalım:

Her şeyden önce, iPhone'unuzdaki App Store'a gidin ve Documents by Readdle uygulamasını yükleyin. Sonra, telefonunuzdaki SoundCloud uygulamasını açın ve en sevdiğiniz şarkıyı arayın. Şarkıyı bulduktan sonra, şarkının sağ tarafındaki üç nokta simgesine dokunun. Sonra Paylaş > Kopyala'yı seçin. Bunu yapmak, şarkının URL'sini kopyalar. Şimdi Belgeler uygulamasını açın ve sağ alt köşeden tarayıcı simgesini seçin. Uygulamanın yerleşik tarayıcısı açılacaktır. Burada scdownloader.io adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Sonra, kopyalanan URL'yi arama kutusuna yapıştırın ve ardından Dönüştür – Convert It! üzerine dokunun. Bir sonraki sayfada, şarkıyı indirmek için iPhone'unuzdan indirme simgesine dokunun. Bir sonraki ekranda, indirilen dosyanın adını ve hedefini değiştirebilir ya da olduğu gibi bırakabilirsiniz ve ardından sağ üst köşedeki Bitti öğesine dokunun.

SoundCloud şarkısı iPhone'a indirilir ve telefonunuzun dahili belleğine kaydedilir. Şarkıya internetsiz olarak Belgeler uygulaması İndirilenler klasöründen erişebilirsiniz.

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