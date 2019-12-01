



Hiç bir iPhone veya iPad'den bir SMB paylaşımına bağlanmayı dilediniz mi? Dosya sunucuları ile çalışıyorsanız, iş ya da zevk için olsun, SMB paylaşımlarına ve sunucularına bağlanmanın doğrudan iPhone veya iPad'in Files uygulamasından mümkün olduğunu öğrenmekten heyecan duyacaksınız.

iPhone/iPad'de SMB Paylaşım Bağlantısı Kurmak

Apple'ın Dosyalar uygulaması iOS 13 ve iPadOS 13'e birçok heyecan verici özellik kazandırdı. Bir tanesi de SMB Share ile dosya paylaşımıdır. Windows PC, Mac veya Linux bilgisayarlarda ağ dosya sunucuları ile çalışanlar için oldukça faydalı olacaktır. Bağlandıktan sonra dosyaları açabilir ve paylaşılan konuma kaydedebilirsiniz.

SMB paylaşmın çalışması için iOS 13 veya iPadOS 13.1 (veya daha yenisi) kullanan bir cihaza ihtiyacınız olacak, bu yüzden iPhone ya da iPad'i tamamen güncellediğinizden emin olun.





Başlamak için Dosyalar uygulamasını açın. Tüm iPhone ve iPad'lere önceden yüklenmiştir.

İPhone ekranının altındaki "Gözat" sekmesine dokunun veya iPad'de Gözat kenar çubuğunun altına bakın

"…" Simgesine dokunun, arka arkaya üç nokta gibi görünür.

Seçeneklerden "Sunucuya Bağlan" düğmesine dokunun.

Şimdi bağlanmak istediğiniz SMB paylaşımının ağ adresini girmeniz gerekir. Bunu işte yapıyorsanız, BT departmanınıza IP adresini sorabilirsiniz. Hazır olduğunuzda "Bağlan" düğmesine dokunun.

Yeni paylaşılan dosyalar, "Gözat" menüsündeki "Paylaşılan" alanının altında görünecektir. Paylaşılan dosyalara erişmek için buraya dokunun.

Ve hepsi bu kadar. Bir kez SMB paylaşımını ayarladıktan sonra, istediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

Bu adımları iOS cihazınızda herhangi bir SMB ağ paylaşımına bağlanmak için kullanabilirsiniz. Bu yazımızda iOS'li iPhone / iPad'de SMB Share özelliğindne bahsettik.

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