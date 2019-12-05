



Apple Watch'ınızda en son watchOS 6'nın ve iPhone'da ise iOS 13 güncellemesinin yüklü olduğunu varsayarak aşağıda belirtilen adımları izleyerek Apple Watch 5 – watchOS 6'da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu adımlar daha eski Apple Watch yazılım sürümleri için de aynıdır.

Apple Watch 5 – watchOS 6'da Ekran Görüntüsü Almak

Not: Adımlar, Seri 1, Seri 2, Seri 3 ve Seri 4 de dahil olmak üzere Apple Watch'ın eski modelleri için de uygulanabiliyor. İşte Apple Watch 5 – watchOS 6'da ekran görüntüsü alma adımları:

Adım 1. iPhone'da Watch uygulamasını başlatın.

Adım 2. Genel üzerine dokunun.

Adım 3. Aşağı kaydırın ve ardından etkinleştirmek için Ekran Görüntülerini Etkinleştir seçeneğine dokunun.

Apple Watch 5'e Dönün

Adım 1. Ekran görüntüsünü almak istediğiniz alanı hizalayın.

Adım 2. Ekran görüntüsünü almak için Digital Crown + Yan Düğmeye birlikte basın. Ekran görüntüsü alındığında ekranın yanıp söndüğünü göreceksiniz.

iPhone'unuza Dönün

Apple Watch 5 – watchOS 6'da aldığınız ekran görüntüsü iPhone'da Fotoğraflar uygulamasına kaydedilir. Düzenleyebilir veya buradan istediğiniz bir kişiyle paylaşabilirsiniz.





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