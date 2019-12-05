Apple Watch'ınızda en son watchOS 6'nın ve iPhone'da ise iOS 13 güncellemesinin yüklü olduğunu varsayarak aşağıda belirtilen adımları izleyerek Apple Watch 5 – watchOS 6'da ekran görüntüsü alabilirsiniz. Bu adımlar daha eski Apple Watch yazılım sürümleri için de aynıdır.
Apple Watch 5 – watchOS 6'da Ekran Görüntüsü Almak
Not: Adımlar, Seri 1, Seri 2, Seri 3 ve Seri 4 de dahil olmak üzere Apple Watch'ın eski modelleri için de uygulanabiliyor. İşte Apple Watch 5 – watchOS 6'da ekran görüntüsü alma adımları:
- Adım 1. iPhone'da Watch uygulamasını başlatın.
- Adım 2. Genel üzerine dokunun.
- Adım 3. Aşağı kaydırın ve ardından etkinleştirmek için Ekran Görüntülerini Etkinleştir seçeneğine dokunun.
Apple Watch 5'e Dönün
- Adım 1. Ekran görüntüsünü almak istediğiniz alanı hizalayın.
- Adım 2. Ekran görüntüsünü almak için Digital Crown + Yan Düğmeye birlikte basın. Ekran görüntüsü alındığında ekranın yanıp söndüğünü göreceksiniz.
iPhone'unuza Dönün
Apple Watch 5 – watchOS 6'da aldığınız ekran görüntüsü iPhone'da Fotoğraflar uygulamasına kaydedilir. Düzenleyebilir veya buradan istediğiniz bir kişiyle paylaşabilirsiniz.
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