AirPods Pro'da Gürültü Engelleme ve Şeffaf Modu Nasıl Kullanılır?





AirPods Pro'nuz herhangi bir cihaza bağlı olduğu sürece, bu özellikleri kullanmanın en kolay yolu Force sensörüdür.

Her iki AirPod'u da giydiyseniz, aktif gürültü engelleme ve şeffaflık modu arasında geçiş yapmak için Force sensörünü basılı tutun.

Yalnızca bir AirPod kullanıyorsanız, Force sensörünü basılı tutmak yalnızca şeffaflık modunu etkinleştirir / devre dışı bırakır.

iPhone, iPad veya iPod Touch kullanarak

iOS veya iPadOS cihazını kullanarak iki özelliği de etkinleştirmenin veya devre dışı bırakmanın birkaç yolu vardır.

İlk yöntem Ayarlar> Bluetooth seçeneğine gitmek ve AirPods Pro'nuzun yanındaki 'i' simgesine dokunmaktır. Ayarlar ekranını göreceksiniz. Buradan gürültü engelleme ve şeffaflığı açabilirsiniz.

Alternatif olarak, aşağı kaydırıp Denetim Merkezi'ni açabilirsiniz. Ses kontrolüne uzun basın ve aynı ek seçenekleri göreceksiniz.

Apple Watch kullanarak

Önce Apple Watch'tan Denetim Merkezi'ni açmanız ve AirPlay simgesine dokunmanız gerekir. Müzik veya podcast uygulamasında AirPlay simgesine de dokunabilirsiniz.

Bağlı ses cihazları listesinden AirPods Pro'nuzu seçin.

Farklı seçenekler arasında geçiş yapabileceğiniz gürültü kontrol ekranına yönlendirileceksiniz. Şeffaflık ve gürültü engelleme seçenekleri burada olacak. Açın veya kapatın.





MacBook Pro, iMac, Mac Pro kullanarak

Mac kullanıyorsanız, ses simgesine tıklayın ve AirPods Pro'nuzu ses aygıtlarından biri olarak görmelisiniz. Üzerine tıkladığınızda Gürültü Kontrolü seçeneklerini göreceksiniz:

AirPod'larınızın pil durumunu da buradan görebilirsiniz.

AirPods Pro'nuzu bu listede göremiyorsanız, Mac'inize bağlı olmayabilir. Menü çubuğundaki Bluetooth simgesine tıklayarak, AirPods Pro'nuzu manuel olarak bağlanmanız gerekir.

Menü çubuğunda Bluetooth simgesini göremiyorsanız, Sistem Tercihleri> Bluetooth seçeneğine gidip 'Bluetooth'u menü çubuğunda göster' seçeneğini etkinleştirebilirsiniz.