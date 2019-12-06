



Samsung telefona özel temalar oluşturabilirsiniz. Bunun için özel tema oluşturmanıza yarayan bir uygulamadan yararlanacağız. Uygulamanın adı Good Lock. Uygulamayı Galaxy Store'dan indirebilirsiniz.

Samsung Telefona Özel Tema Oluşturmak

Adım 1: Galaxy Store'dan Good Lock'u indirin ve yükleyin.

Adım 2: Good Lock'u açın ve Family sekmesine dokunun. Burada, Theme Park üzerine dokunun. Daha sonra Galaxy Store sayfasına yönlendirileceksiniz.

Adım 3: Geri Good Lock'a gidin ve Theme Park'ı açın.

Adım 4: Yeni tema tasarla düğmesine dokunduğunuzda, aşağıdaki ekrana yönlendirilirsiniz.

Adım 5: Ana ekranınız için sol üst ve ve Kilit ekranını özelleştirmek için sol alttaki resme dokunun.

Adım 6: Mükemmel uyumu bulana kadar renk, stil ve simgeler arasında değişiklikler yapın.

Adım 7: Beğendiğiniz özel Samsung temasını oluşturduğunuzda, sağ üstteki kaydet simgesine basın. Cihazdaki diğer tüm temaların yanında göreceğiniz My Themes uygulamasına yönlendirilirsiniz.

Adım 8: Temanızı seçin ve uygulayın. Ve işte, artık kendi özel temanız var.

Telefonunuzun görünümünü daha da özelleştirmek için Theme Park'ı diğer Good Lock modülleriyle birlikte kullanabilirsiniz. En iyi yanı, tüm araçların Samsung sertifikasına sahip olmasıdır. Bu anlamda verilerinizden endişelenmenize gerek yok. Good Lock Android 9 tabanlı One UI kullanan çoğu Samsung cihazda desteklenir.