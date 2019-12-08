



Samsung bu sene bize bir iyilik yapıyor ve daima en son çıkan en üst seviye telefonu satın alma ihtiyacından kurtarıyor. Ne S10 ne de Note 10 geçtiğimiz yılın amiral gemisi telefonlarından daha yüksek değer sunmayı başarmadı. Bu da şimdi fiyatları düşen Note 8 ve Note 9'u aslında Samsung'un en iyi amiral gemisi telefonları yapıyor. Peki nasıl?

En İyi Üst, Orta ve Giriş Seviye Samsung Telefonlar

Önce en iyi amiral gemisi telefon ile başlayalım. Şaşırtıcı gelebilir ancak bu ne S10 ne de Note 10 değil. Aslında nedeni basit.

Samsung Galaxy Note 8 / Note 9 – Üst Seviye

Samsung Galaxy Note 10 ve Note 10 Plus'ın piyasaya sürülmesiyle Samsung Galaxy Note 9'un resmi olarak eski bir cihaz olduğu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak aslında hiç öyle değil. Bu algının Note 8 ve Note 9 gibi üst düzey kalitede, tasarımda ve performansta üretilmiş telefonları satın alma tercihiz yapmaktan alıkoymanıza izin vermeyin!

Note 8 ve Note 9 kağıt üzerindeki yaşına rağmen hala şaşırtıcı derecede güçlü bir akıllı telefon. Note 10 ile karşılaştırıldığında ne oyun performansında ne de kamera çekimlerinde aralarında devasa fiyat farkını anlamlı kılan bir fark yok.

Samsung Galaxy Note 8 ve Note 9 özellikleri:

Ekran: 6.3 / 6.4 inç, QHD+

Yongaseti: Exynos 8895 – Exynos 9810

RAM: 6 / 8GB

Depolama: 128 / 256 / 512GB

Kameralar: 12 ve 12MP

Ön kamera: 8 MP

Pil: 3300 / 4,000 mAh

Yazılım: Android 9 Pie

Samsung Galaxy A50 – Orta Seviye

Öncelikle, bu cihaz büyük ekranı ile (Galaxy S10 Plus ile aynı boyutta ve Note 10'dan büyük) dikkat çekiyor. Aynı zamanda 4.000 mAh gibi oldukça büyük bir bataryası var; bu da Galaxy Note 10'da bulacağınızdan daha büyük. Son olarak, arkada benzer, şık, üçlü bir lens kamera sistemi bulunuyor. Galaxy S10'a yakın (o kadar iyi olmasa da).





Samsung Galaxy A50 özellikleri:

Ekran: 6,4 inç, Full HD+

Yongaseti: Exynos 9610

RAM: 4 / 6GB

Depolama: 64 / 128GB

Kameralar: 25, 8 ve 5MP

Ön kamera: 25 MP

Pil: 4,000 mAh

Yazılım: Android 9 Pie

Samsung Galaxy M20 – Giriş Seviye

200 dolar civarında bir başlangıç ​​fiyatıyla, Samsung Galaxy M20 kesinlikle giriş seviyesi bir cihazdır. Bu telefonun en dikkat çekici iki özelliği büyük ekranı ve çok net ekran çözünürlüğüdür (neredeyse Galaxy Note 10'daki ile aynı) ve de devasa bataryası var. Aslında bu telefon inanılmaz derecede ucuz olmasına rağmen, bu listedeki tüm telefonlar arasında en büyük bataryaya sahip.

Samsung Galaxy M20 özellikleri:

Ekran: 6,3 inç, Full HD+

Yongaseti: Exynos 7904

RAM: 3GB

Depolama: 32GB

Kameralar: 13 ve 5MP

Ön kamera: 8MP

Pil: 5.000 mAh

Yazılım: Android 9 Pie

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