



Halihazırda herhangi bir Smart TV'ye sahipseniz ücretsiz film izlemenin keyfini çıkarmaya hazırsınız demektir. Öyleyse daha fazla zaman kaybetmeden nasıl Smart TV'den ücretsiz film izlenir gösterelim. Size düşen asıl görev filmi seçmek oluyor: Tek seferde mükemmel filmi bulmak kolay olmayacaktır.

Smart TV'den Ücretsiz Film İzlemek

Smart TV'de filmleri ücretsiz izlemenin adımları aşağıdaki gibi sıralanıyor. Yapılması gereken asıl şey bu filmleri yayımlayan bir web sitesi bulmaktır. Türkiye'de sayısız film sitesi var.

Smart TV'yi açın

İnternete WiFi üzerinden bağlanın (veya mümkünse ethernet kablosu)

Smart TV'nizde internet tarayıcınızı başlatın (hepsinde bir tane var, TV'den TV'ye farklı isimle adlandırılır, ancak genel olarak kolayca bulabilmelisiniz)

İnternet tarayıcı üzerinden bulduğunuz film sitesinin adresine gidin.

Site içerisinde ücretsiz olarak izlemek istediğiniz filmi veya TV dizisini arayın.

Ücretsiz olarak izlemek için seçtiğiniz filmin posterine basın.

Video oynatıcının açılmasını bekleyin.

Oynat düğmesine basın ve Smart TV'de ücretsiz film izlemenin keyfini çıkarın

Smart TV'de ücretsiz film izlemek bundan daha kolay olamazdı. Çoğu sitede her film için, filmin sizin için uygun olup olmadığını anlamanızı sağlayan fragman ve konu gösterilir.

Smart TV'de Film İzlemenin Püf Noktaları

Smart TV'nize bağlayabileceğiniz bir Bluetooth klavyeniz olduğunda film aramak daha kolay hale gelir. Kumanda klavyesi yavaş geliyorsa kablosuz bir klavye alarak aradığınız filmi daha iyi bulabilirsiniz.





Smart TV'de Türkçe altyazılı film izleme siteleri:

Bazı siteler Türkiye'ye kapalı olsa da VPN ile izlenebilir.