Samsung Galaxy M30s'de Flicker (Ekran Dalgalanması) Sorunu Çözümü





Samsung Galaxy M30s'de ekran dalgalanması (flicker) sorunu oldukça yaygındır. Bu sorunu gidermeden önce telefonunuzun en yeni yazılım sürümünde çalıştığından emin olmak en iyisidir. Bir güncelleme varsa, önce onu indirmenizi ve yüklemenizi öneririz. Telefonunuza en son yazılım güncellemesi yüklendikten sonra aşağıda listelenen adımları izleyin.

Galaxy M30s'de flicker – ekran titremesi / dalgalanması sorunu olduğu biliniyor. Bunun nedeni ekranın üretiminde yatmaktadır. Ekran dalgalanması göz ve baş ağrısına neden olur. Böyle bir sorun yaşıyorsanız cihazı iade etmeniz sağlığınız için daha önemlidir.

Soft Reset Gerçekleştirim

Bu durumda yapmanız gereken ilk şeylerden biri, yazılım sıfırlamasını yaparak telefon yazılımını yenilemektir. Bu, sorunun küçük bir yazılım aksaklığından kaynaklandığı durumlarda önerilir.

Güç ve Sesi azaltma tuşunu 45 saniye kadar basılı tutun.

Cihaz yeniden başlarken bekleyin.

Sorunun hala devam edip etmediğini kontrol edin.

Telefonu Güvenli Modda Başlatın

İndirdiğiniz bir uygulamanın bu soruna neden olabileceği durumlar vardır. M30s'de flicker / ekran titremesi problemi için aşağıdakileri deneyin:

Cihazı kapatın.

Ekranın üzerindeki Güç tuşunu basılı tutun.

Ekranda "SAMSUNG" göründüğünde, Güç tuşunu bırakın.

Güç tuşunu bıraktıktan hemen sonra, Ses kısma tuşunu basılı tutun.

Aygıt yeniden başlatmayı tamamlayana kadar Sesi azaltma tuşunu basılı tutmaya devam edin.

Güvenli mod, ekranın sol alt köşesinde görünecektir.

'Güvenli Mod'u gördüğünüzde Ses seviyesini azaltma tuşunu bırakın.

Ekran titremesi bu modda oluşmazsa, sorun indirdiğiniz bir uygulamadan kaynaklanıyor demektir. Bunun ne olduğunu öğrenin ve kaldırın.





Önbellek Bölümünü Silin

Önbelleğe alınmış bozuk sistem verilerinin M30s'de ekran titremesi sorununa yol açtığı durumlar olabilir. Bu nedenle, telefon yeniden başlarken bu verileri tekrar çalıştırmasını engellemek için silmek en iyi fikirdir.

Telefonu kapatın.

Ses Açma tuşunu ve Giriş tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Cihaz logosu görüntülendiğinde, sadece Güç tuşunu bırakın.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın.

"Wipe cache partition" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın.

Seçmek için Güç tuşuna basın.

'Evet'i vurgulamak için Ses kısma tuşuna basın ve seçmek için Güç tuşuna basın.

Önbellek silme bölümü tamamlandığında, "sistemi şimdi yeniden başlat" butonu vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.

Flicker – ekran titremesi sorununun hala devam edip etmediğini kontrol edin.

Fabrika Ayarlarına Sıfırlama Yapın

Göz önünde bulundurulması gereken son sorun giderme adımı fabrika ayarlarına sıfırlamadır.

Telefonu kapatın.

Ses Açma tuşunu ve Giriş tuşunu basılı tutun, ardından Güç tuşunu basılı tutun.

Cihaz logosu görüntülendiğinde, sadece Güç tuşunu bırakın.

Android logosu görüntülendiğinde, tüm tuşları bırakın.

"Verileri sil / fabrika ayarlarına sıfırla" seçeneğini vurgulamak için Ses kısma tuşuna birkaç kez basın (wipe data – factory reset).

Seçmek için Güç düğmesine basın.

"Evet – tüm kullanıcı verilerini sil" seçeneğinin üzerine gelinceye kadar Sesi azaltma tuşuna basın (delete all user data)

Güç düğmesine basın.

Sıfırlama tamamlandığında, "sistemi şimdi yeniden başlat" vurgulanır.

Cihazı yeniden başlatmak için Güç tuşuna basın.



Yukarıdaki adımlar Samsung Galaxy M30s ekran titremesi sorununu çözmezse, telefonu servis merkezine götürmeniz ve muhtemelen bir ekran değişimi talep etmeniz gerekecek.

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