



IceUniverse'den gelen yeni bir tweet'e göre, Samsung, 18 Şubat'ta San Francisco'da Galaxy S11 serisini ve kapaklı katlanabilir telefonunu tanıtacak. Tanıtım sırayla MWC 2020'den hemen önce olacak ve Samsung'un geçtiğimiz birkaç yılda izlediği yayın programına uygun olarak gerçekleştirilecek. Zira S10 serisi ve Galaxy Fold, geçtiğimiz yıl 21 Şubat'ta açıklanmıştı.

Samsung Galaxy S11 Çıkış Tarihi

Rumors: Samsung Electronics is tentatively launching the Galaxy S11 series and clamshell foldable phones in San Francisco, USA on February 18, 2020. — Ice universe (@UniverseIce) December 11, 2019

Galaxy S11 sızıntıları son zamanlarda hızını artırdı. Geçenlerde S11 ve S11+ bataryaları hakkında iki sertifika gördük ve her ikisi de geçen yılın S10 serisine göre belirgin şekilde daha büyük olduklarını gösteriyordu. Samsung'un yeni 108MP ana kamera sensörünü, 5x periskop modülü de dahil olmak üzere dört ek sensörle piyasaya sürmesi beklenen bir başka önemli S11'i özelliği olacak.

Öncelikle QHD çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan ekranlarla beraber Note10 serisinin delikli ekran tasarımını görüyoruz. Kaputun altında, bölgeye bağlı olarak 12 GB'a kadar LPDDR5 RAM ve 512GB UFS 3.0 depolama alanıyla eşleştirilen Snapdragon 865 / Exynos 9830 yonga setini göreceğiz.





Samsung Galaxy S11 serisi yeni kapaklı katlanabilir tasarımı ile birlikte 18 Şubat'ta piyasaya sürülecek.

Kapaklı katlanabilir telefona gelince, 1000 dolarlık bir fiyat talep edileceğini öngörmekten başka çaremiz yok. Çıkış tarihinden hala iki ay uzakta olduğumuz için bu arada daha fazla özellik bilgisi duyabiliriz.

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