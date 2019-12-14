



iPhone 11 ile Apple Çin'de ilk kez on iki ay sonra iyi bir başlangıç yaptı ve büyüme kaydetti. Ancak bir analiste göre başarı maalesef çok kısa sürdü. Credit Suisse analisti Matt Cabral tarafından toplanan en son veriler, Apple'ın Çin'de Ekim ayı boyunca iPhone gönderilerinde yıllık %10,3 düşüş kaydettiğini gösteriyor. Bunu Kasım ayında %35,4 gibi bir önceki yılın aynı dönemine göre daha da endişe verici bir başka düşüş daha izlemiş durumda.

Apple iPhone'lara Olan İlgi Büyük Oranda Azaldı

Rosenblatt analisti Jun Zhang'ın daha önceki raporu Apple'ın iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max üretimini bu çeyrek içinde %25 oranında azaltma sürecinde olduğunu göstermişti. Standart iPhone 11 için 2020'nin başlarında bir miktar daha düşüş gözlenebilir. Apple, Çin'deki 2018 tatil sezonu boyunca yılların en kötü sonuçlarından birini yaşamıştı.

Credit Suisse, aylık gönderi verilerinin "değişken" olabileceği konusunda uyarıyor, ancak sonuçlar, genel olarak yıllık bazda %0,2'lik hafif bir büyüme yaşayan telefon pazarının geri kalanıyla karşılaştırıldığında tabloyu daha da net bir şekilde ortaya koyuyor. Apple gelecek yıl sunacağı 5G iPhone'lar ile durumu kurtarmayı umuyor.

Apple'ın Çin'deki zayıf performansının, 5G'ye olan ilgiyle de ilgisi olabileceğine inanılıyor. Şirketin akıllı telefonları yalnızca 4G LTE şebekeleriyle uyumlu, ancak yerel tüketiciler artık geleceğe yönelik cihazlar satın almak istiyor.





Apple, gelecek yıl dört adete kadar 5G'ye hazır iPhone piyasaya sürerek bu durumu düzeltmeye çalışacak, ancak Eylül ayının ortasına kadar piyasaya çıkması beklenmiyor. Apple 2020'de dört iPhone 12 tanıtacak. iPhone 12 Pro Max 6.7 inç ekranla gelirken iPhone 12 Pro'nun yine 6.1 OLED ekranı olması bekleniyor. Apple'ın bu kez 5.4 inç ekranlı iPhone 12 hazırlaması bekleniyor.

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