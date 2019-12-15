



iOS'li iPhone'lar Spotify veya Apple Music gibi yayın hizmetlerinin dışında ayrı olarak çevrimdışı müzik depolayabiliyor ve oynatabiliyor. Eğer müzik dinlemekten fazlasıyla hoşlanan biriyseniz müzik koleksiyonunuz hayli genişlediğini fark etmiş olabilirsiniz. Bu durum cihazınızın depolama alanını sekteye uğratabilir. Peki iPhone'da kaç adet şarkı depolandığı nasıl görülebilir?

iPhone'da Kaç Adet Şarkı Depoladığınızı Görün

Şarkılarınızın iPhone'unuzda çok fazla yer kapladığını düşünüyorsanız, müzik koleksiyonunuzla ilgili bir şeyler yapma zamanı gelmiştir demektir. iPhone'unuz, cihazınıza kaç şarkı indirdiğinizi ve birbirinden farklı yerlere kaydedilseler bile kaç MB yer kapladıklarını görmenize izin verir.





iPhone'umda Kaç Şarkı Var?

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel" i seçin.

"Hakkında" ya dokunun.

"Şarkılar" ı bulmak için aşağıya kaydırın.

Şimdi iPhone'unuzda şu anda kaç şarkı bulunduğunu göreceksiniz.

Müziklerin iPhone'da Ne Kadar Yer Kapladığını Görmek

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel" i seçin.

"iPhone Depolama" yı seçin. iPhone Depolama sayfasında, uygulamalar, resimler, posta, medya vb. dahil olmak üzere farklı tür dosyaların cihazınızda ne kadar yer kapladığını gösteren bir grafik göreceksiniz.

"Müzik" e kaydırın. Müziğin kapladığı toplam alanı görünür durumda olacaktır.

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