



Samsung Galaxy S10'da kayıtlı şifreleri görmek gayet mümkündür. Google Chrome kaydettiği tüm şifrelerin güvenli bir listesine sahiptir. Bu şifrelerin listesini Galaxy S10'un Chrome tarayıcısında görmek oldukça kolay.

Samsung Galaxy S10'da Kayıtlı Şifreleri Görmek

Galaxy S10'unuzda Google Chrome uygulamasını başlatın.

Ekranın sağ üstündeki 3 noktaya dokunun. Bu, tarayıcının menüsüne erişmenizi sağlayacaktır.

"Ayarlar" ı seçin.

Ayarlar'da "Şifreler" i seçin. Şimdi tüm şifrelerinizin listesi görülebilir.

Belirli bir şifreyi görüntülemek için girişi seçin ve ardından "Önizleme" yi (göze benzeyen) seçin. Şifrenin kilidini açmak için cihazınızın şifresini yazmanız gerekebilir.

Bu sayfada, şifre "Kopyala" butonuna basarak panoya kopyalanabilir, (çift dikdörtgenler) "Önizleme" nin sağına benzeyen).

Galaxy S10'da kayıtlı bir şifreden kurtulmak için ekran üzerinde yukarı doğru görülen "Sil" i seçin (çöp kutusuna benzer). Silinen şifreyi kurtarmak mümkün olmadığından ve de anında silineceği için bunu yapmak istediğinizden emin olmanız gerekiyor.

Google Chrome'un, Parola Ayarları sayfasında da parolalarınızı hatırlama yeteneğini değiştirebilirsiniz. Chrome'un şifreleri kaydetme özelliğini devre dışı bırakmak veya etkinleştirmek için, ekranda "Şifreleri kaydet" seçeneğini seçin. Bu yazımızda S10'da kayıtlı şifreleri gösterme adımından bahsettik.





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