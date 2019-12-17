



Samsung Galaxy A50, geçtiğimiz yılın en iyi orta seviye telefonlarından biriydi ve Samsung ayrıca A51 ile seriyi bir kez de yeniledi. Samsung şimdi A50 için yeni bir ürün yazılımı güncellemesi yayımlıyor; bu güncelleme kamera deneyimini artırıyor, daha iyi Wi-Fi kararlılığı sunuyor ve markanın tümünde bulunan Smart Capture özelliğini getiriyor.

Galaxy A50'nin Kamera Kalitesi Yükseldi

Şu anda, güncelleme az sayıda ülkede yayımlanıyor ve 640 MB'tan biraz daha yüksek boyuta sahip. Güncelleme A505FDDU3ASL5 yapı numarasını taşımakta. Ayrıca Aralık güvenlik düzeltme yamasını da getiriyor. A50 kullanıcılarının artık daha uzun ekran görüntüleri almaları sağlanacak. Çekilen ekran görüntüsünü doğrudan galeri uygulamasından paylaşabilecekler. Bunun yanı sıra kamera kararlılığı ve kameranın görüntü kalitesi de artıyor. Geliştirilmiş Wi-Fi bağlantısı da unutulmamalı.

A50 kullanıcıları Android 10'lu One UI 2.0 güncellemesi için 2020 Nisan ayını bekliyor. Ancak Samsung'un son zamanlarda güncelleme programını erkene almaya başladığı düşünüldüğünde, Android 10'lu yeni güncelleme A50'ye beklenenden biraz daha erken gelebilir.





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