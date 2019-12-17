iPhone 9 / iPhone SE2 Geliyor! Özellik, Fiyat ve Çıkış Tarihi





Apple 2020'de iPhone 9 ile geliyor. Sızdırılan bilgilere göre iPhone 9 büyük çerçevelere, fiziksel ana ekran düğmesine ve en az 4,7 inçlik ekran dahil olmak üzere iPhone 8'in genel tasarımını koruyacak. Bu, aynı zamanda iPhone 9'un iPhone 8 ile neredeyse aynı boyutta olacağı anlamına geliyor.

Bazı insanlar bir süredir orijinal iPhone SE boyutunda olan ancak çerçevesiz tasarım ve Apple'ın amiral gemisi iPhone serisini tanımlayan diğer tüm özelliklere sahip bir cihaz hayal ediyorlardı. iPhone 9 böyle olmayacak. Tüm işaretler iPhone 9'un, iPhone 6 ve 6s gibi çok eski modellerden yükseltme yapmak isteyen kişilere yönelik olduğunu gösteriyor.

iPhone 9'da Donanım ve Performans

iPhone 9 bütçe dostu bir cihaz olabilir (ne yazık ki Türkiye için değil) ve iPhone 11 Pro ile aynı yüksek kaliteli yongayı çalıştırabilir!

Buna göre söz konusu iPhone SE2 / iPhone 9'un A13 Bionic çipi (iPhone 11 ve 11 Pro'ya güç veren) sahip olacağı söyleniyor. Bu, son derece iyi performans göstereceği ve yıllarca kullanılacağı anlamına gelmekte.

Yeni ve çok güçlü bir işlemcinin yanı sıra, iPhone 9'un muhtemelen 3GB RAM ile çalışacağı ihtimaller arasında. Bu kulağa pek hoş gelmeyebilir, ancak iPhone 11 Pro ve 11 Pro Max'in 4GB RAM'le son derece iyi çalıştığını göz önünde bulundurarak, endişe verici olmamalı.





iPhone 9 / SE2 Fiyatı ve Çıkış Tarihi

iPhone 9, Apple'ın Eylül ayındaki yıllık etkinliği yerine, 2020'nin başlarında tanıtılacak ve çıkış yapacak. Apple asıl iPhone 12 serisi için sonbahar etkinliğini bekleyecek ve tamamen farklı bir hedef kitleye sahip olması nedeniyle iPhone 9 ya da SE2'yi ilkbaharda çıkarmış olacak.

Fiyatlandırmaya gelince, iPhone 9'un 2016 yılında iPhone SE'nin sahip olduğu fiyattan çıkması bekleniyor. Yani, temel 64GB sürümü için 399 $ ve 128GB sürümü için 499 $ olacak. Bu fiyat noktası, iPhone 6 veya 6 gibi eski bir modelden yükseltme yapmak isteyenler için mükemmel olmalıdır. Ayrıca 16:9 ekranlı modern telefon arayanlar için de iyi haber.

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