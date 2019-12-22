



Beş yıl içinde Apple iPhone ve iPad kullanıcıları doğrudan uydu üzerinden telefonlarına çevrimiçi içerik ve veri alabilecek ve operatörlere olan ihtiyaç ortadan kalkacak. Bloomberg'e göre, Apple'on şu anda böyle bir proje üzerinde çalışan 12 mühendisden oluşan gizli bir ekibi var. Bloomberg tarafından atıfta bulunulan kaynaklar, projenin erken aşamalarında olduğunu ve hala ertelenebileceğini belirtiyor. Ancak şirket CEO'su Tim Cook projeye ilgi duyduğundan, Apple'ın yapılacaklar listesinde uydu üstünden çevrimiçi içerik dağıtımı fikri şu an yüksek öncelik durumunda.

Apple iPhone'da Operatörleri Kaldırmak İstiyor

İnterneti doğrudan iPhone'lara uyduları kullanarak ışınlamanın yanı sıra, Apple, iPhone sahiplerine gelişmiş gezinme ve haritalama yetenekleri sağlamak için de uydu teknolojisinin kullanımını araştırıyor. Şirketin (oldukça pahalı bir girişim olacağı açık olan) kendi uydularını geliştirmeyi planlayıp planlamadığı bilinmiyor. Bu projeyle Apple nihayetinde Steve Jobs'un başarmayı umduğu bir şey olan operatörleri denklemden çıkarmaya başlayabilir.

Proje, Apple'ın mobil cihazlarıyla sınırlı kalmayabilir ve aslında nihayetinde Apple'ı yeni bir telefon operatörü haline getirebilir. Bu konum şirketin dünya çapındaki Vodafone gibi taşıyıcılara rakip olacağını gösteriyor. Bu girişim Steve Jobs'ın başarmayı umduğu bir şey olsa da, 2016'da Tim Cook, şirketin ağ düzeyinde uzmanlığa sahip olmadığını özellikle söyledi. Apple gözü gökyüzünde olan tek teknoloji şirketi değil; Amazon, ilk olarak 2021'de uzaya 3.000'den fazla uydu konuşlandırmayı planlıyor. Amazon, ABD'de ve dünyada on milyonlarca yetersiz hizmet alan tüketiciyi ve işletmeyi birbirine bağlamayı umduğunu söyledi.

Bazıları Apple'ın iletişim ekipmanı için bileşenler tasarlamak üzere çalışacak yazılım ve donanım mühendisleri aradığını dahi rapor etti. Apple'ın havacılık ve kablosuz veri dağıtım endüstrilerinde deneyimi olan kişileri işe aldığı haberlerinin denkleme ekleyince her şey biraz daha netleşiyor. Projede çalışan ekip havacılık mühendisleri Michael Trela ​​ve John Fenwick tarafından yönetiliyor. Çift, beş yıl önce Google'a satılan bir uydu görüntüleme şirketinde çalıştı ve 2017'de Apple'a geçmeden önce Google'ın uydu ve uzay aracı operasyonlarını yürüttü. Hem Trela ​​hem de Fenwick, Apple'ın iPhone mühendislik grubuna rapor veriyor.





Apple'ın mobil cihazlarına içerik sunmak için uydu kullanımı konusundaki çalışmaları, şirketin üzerinde çalıştığı birkaç özel projeden biridir. Sanal gerçeklik ve artırılmış gerçeklik kulaklıkları sırasıyla 2021 ve 2022'de piyasaya çıkması beklenen diğer heyecan verici çalışmalar olarak biliniyor. Bloomberg ayrıca Apple'ın Apple Watch'ın diyabet hastaları için invaziv olmayan kan şekeri okumaları sağlamasına izin verecek bir teknoloji üzerinde çalışmaya devam ettiğini de belirtiyor. Bu, zaman zaman bahsettiğimiz bir proje. Şirket ayrıca Qualcomm'un yerini alacak kendi modem çiplerini tasarlamayı da hedefliyor. Apple, bu yılın başlarında Intel'in akıllı telefon modem işini satın almak üzere 1 milyar dolar harcadı ancak Apple'ın tasarladığı bir modem yongasının iPhone'un içine eklenmesi birkaç yıl sürecek.

Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum