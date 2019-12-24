Google Authenticator'ı daha önce kullandıysanız ve yakın zamanda yeni bir akıllı telefon satın aldıysanız, Google Authenticator uygulamasını yeni cihazınıza taşımanız gerekebilir; böylece 2 adımlı kimlik doğrulaması için kullanabilirsiniz.
Google Authenticator'ı Yeni Telefona Taşımak
Android veya iOS cihazınızda Google Authenticator uygulamasını indirip yükleyin.
- İki adımlı kimlik doğrulaması için kişisel bilgisayarla Google'ın web sayfasına erişin ve giriş yapın. "Farklı bir telefona geç" seçeneğine tıklayın.
- Kullandığınız cihazın türüne göre "Android" veya "iPhone" u seçin ve ardından "Devam" a dokunun. Bir sonraki ekranda bir barkod veya QR kod görünür.
- Google Authenticator uygulamasını yeni cihazınızda başlatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde, "Barkod tara" yı seçin ve ekranınızda görünecek kodu tarayın.
- Barkodu taradıktan sonra Google Authenticator uygulamasında 6 haneli bir kod görülmelidir. Güvenlik nedeniyle kod zaman zaman değişecektir. Kodu sağdaki kutuya girin ve "Doğrula" ya basın.
Google Authenticator artık yeni cihazınızda 2 adımlı hesap doğrulaması için kullanıma hazır olacak.
Google Authenticator Nedir?
Google Authenticator, Zaman Tabanlı Tek Kullanımlık Şifre Algoritması (TOTP; RFC 6238'de belirtilmiştir) ve HMAC tabanlı Tek Kullanımlık Şifre algoritması (HOTP; RFC 4226'da belirtilmiştir) kullanılarak iki adımlı doğrulama hizmetleri sunan yazılım tabanlı bir kimlik doğrulayıcıdır, mobil uygulama Google tarafından ücretsiz sunuluyor.
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