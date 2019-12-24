



Google Authenticator'ı daha önce kullandıysanız ve yakın zamanda yeni bir akıllı telefon satın aldıysanız, Google Authenticator uygulamasını yeni cihazınıza taşımanız gerekebilir; böylece 2 adımlı kimlik doğrulaması için kullanabilirsiniz.

Google Authenticator'ı Yeni Telefona Taşımak

Android veya iOS cihazınızda Google Authenticator uygulamasını indirip yükleyin.

İki adımlı kimlik doğrulaması için kişisel bilgisayarla Google'ın web sayfasına erişin ve giriş yapın. "Farklı bir telefona geç" seçeneğine tıklayın.

Kullandığınız cihazın türüne göre "Android" veya "iPhone" u seçin ve ardından "Devam" a dokunun. Bir sonraki ekranda bir barkod veya QR kod görünür.

Google Authenticator uygulamasını yeni cihazınızda başlatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. İstendiğinde, "Barkod tara" yı seçin ve ekranınızda görünecek kodu tarayın.

Barkodu taradıktan sonra Google Authenticator uygulamasında 6 haneli bir kod görülmelidir. Güvenlik nedeniyle kod zaman zaman değişecektir. Kodu sağdaki kutuya girin ve "Doğrula" ya basın.

Google Authenticator artık yeni cihazınızda 2 adımlı hesap doğrulaması için kullanıma hazır olacak.





Google Authenticator Nedir?

Google Authenticator, Zaman Tabanlı Tek Kullanımlık Şifre Algoritması (TOTP; RFC 6238'de belirtilmiştir) ve HMAC tabanlı Tek Kullanımlık Şifre algoritması (HOTP; RFC 4226'da belirtilmiştir) kullanılarak iki adımlı doğrulama hizmetleri sunan yazılım tabanlı bir kimlik doğrulayıcıdır, mobil uygulama Google tarafından ücretsiz sunuluyor.

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