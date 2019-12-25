Speedtest Android ve iOS'de VPN Özelliği Sunuyor





Orijinal Speedtest.net web sitesinin yapımcıları ve bant genişliğini test etmek için sundukları müteakip mobil ve masaüstü uygulamalarınin geliştiricisi Ookla, şimdi VPN hizmeti sunuyor. Speedtest VPN olarak adlandırılan hizmet şu anda beta sürümündedir ve iOS ve Android'deki Speedtest uygulamasının bir parçası olarak sunulmaktadır.

Speedtest VPN Uygulaması Sunuyor

Speedtest VPN, çoğu VPN uygulamasının bu platformlarda çalıştığı gibi çalışır. Bir düğmeye bastığınızda işletim sistemi sizden VPN'i cihazınıza eklemenizi isteyecek ve ardından kullanmaya başlayacaksınız. Cihazınızdaki trafik hızınızı azaltıyor ancak verilerinizi gizleme ve ayrıca engellenen web sitelerine erişim sağlama avantajı sunuyor. Her şey Speedtest VPN sunucuları üzerinden yönlendiriliyor.

Mevcut uygulama beta aşamasında, hizmet Speedtest uygulamasından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Ookla, hizmet beta aşamasından ayrıldığında gelecekte ücretli özellikler sunmayı planladığını doğruladı. Ancak, kullanıcılar ücretli planlara abone olmasalar bile her ay 2GB ücretsiz veri almaya devam edilecek.

Her VPN hizmetinde olduğu gibi, kişinin göz önünde bulundurması gereken güvenlik faktörleri var. TÜM verilerinizi yönlendirdiğiniz hizmetin tümüyle güvenilir olduğunu söylemek zordur. Ancak iyi bir VPN'den beklenen bazı temel güvenlik özelliklerini sunduğunu söylemeye gerek yok. Böyle bir hizmet için ücretsiz olarak sunulduğunda özellikle dikkatli olunmalıdır, çünkü VPN sunucu ve bant genişliği kapasitesine sahip olmak hiç de ucuz değildir ve bunu sunan herhangi bir şirketin ciddi bir iş modeli olması gerekir.





Ookla, Speedtest VPN'in hizmeti kimin ve hangi amaçla kullandığının kaydını tutmadığını söylüyor, böylece şirket içindeki kişilerin ve hükümet gibi dış temsilcilerin bu bilgilere erişmesini imkansız hale getiriyor. Ancak hizmet tarafından sunulan şifreleme düzeyi, gizlilik düzeyi, şirket politikaları ve daha fazlası gibi başka ayrıntıları henüz bilmiyoruz. Bir şirketin daha tarafsız ve ayrıntılı bir görünüm için hizmete bakması gerekecek.

Yeni bir VPN hizmetini denemeden önce, özellikle bugünlerde çok daha fazla veri içeren telefonlarımızda, tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmanızı öneririz. Sıradan kullanım için bile, güvenlik sonuçlarını tam olarak incelemeden önce herhangi bir hizmetin kullanılmasını önermiyoruz.