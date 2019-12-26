



iPhone, iPad'deki metin belgesi dosyalarınızı Windows PC'ye ya da başka bir platforma aktarırken belgenin her iki cihaz arasındaki uyumluluğundan emin olmak için Pages'i kullanabilirsiniz ve dosyayı Microsoft Word'e çevirebilirsiniz. Böylece Mac'de de çalışmış olur.

iPhone, iPad'de Pages Dosyasını Microsoft Word'e Çevirmek

Öncelikle iPhone veya iPad'inizde Pages uygulamasını açın.

Ardından, yeni bir belge oluşturun veya cihazınızda dönüştürmek istediğiniz mevcut bir belgeyi açın.

Şimdi, ekranınızın sağ üst köşesindeki "…" simgesine dokunun. Bir menü görünecektir.

Menüde "Dışa Aktar" seçeneğine dokunun.

Size verilen farklı seçeneklerin bir listesini göreceksiniz. Listede Word'ü arayın ve üzerine dokunun.

Şimdi dosyanızı kaydetmek istediğiniz yöntemi seçebilirsiniz. Dosyalar uygulamasına kaydedebilir veya SMS, e-posta vb. yoluyla paylaşabilirsiniz.

Mac'teki Pages uygulamasının aksine, iPhone, iPad'de dosyayı .doc veya .docx dosyası olarak kaydetmeyi seçemezsiniz. iPhone veya iPad'inizdeki Pages uygulaması dosyayı otomatik olarak .docx belgesi olarak kaydeder. Ancak Word'ün yeni sürümleri artık çok yaygın olduğundan, bu uzantıya dair sorun yaşama şansınız düşük.





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