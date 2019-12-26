Samsung Galaxy S10'da Otomatik Düzeltme'yi Kapatmak





Otomatik Düzeltme kimi zaman kullanışlı kimi zamansa sinir bozucu olabilir. Bu nedenle Samsung Galaxy S10'da otomatik düzeltmeyi kapatabilirsiniz. Aşağıda S10'da klavyedeki otomatik düzeltmeyi devre dışı bırakma adımlarına yer verdik:

Samsung Galaxy S10'da Otomatik Düzeltmeyi Nasıl Devre Dışı Bırakabilirim?

Ayarlar uygulamasını başlatın.

"Genel yönetim" i seçin.

"Dil ve giriş" i seçin.

Varsayılan klavye bölümünde, mevcut klavyeyi seçtiğinizden emin olun. Otomatik düzeltmeyi devre dışı bırakmak istediğiniz klavye olmalıdır.

Klavyeler bölümünde "Ekran klavyesi" ni seçin.

Mevcut klavyeyi gördüğünüzde "Akıllı yazma" yı seçin. Size 2 seçenek sunulacaktır: Düğmeyi sola kaydırarak "Metin tahmini" özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bu işlem otomatik düzeltmeleri devre dışı bırakır, ancak klavyenin üzerindeki önerilen kelimeler de kapanır . "Otomatik değiştir" i seçer ve düğmeyi sola kaydırarak devre dışı bırakırsanız otomatik düzeltmeler devre dışı kalır, ancak klavyenin üzerindeki önerilen kelimeler kapanmaz .



Üçüncü taraf bir klavye mi kullanıyorsunuz? Ayarlarda otomatik düzeltme seçenekleri farklı bir şekilde adlandırılabilir. Ancak ekran klavyesi sayfasındaki mevcut klavyeyi seçerek yine bu ayarı görebilirsiniz.





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