WhatsApp Güvenliğinizi Artırın, Bilgilerinizi Koruyun





Güncellemeler

Bilgisayar korsanları sürekli olarak açıklardan yararlanmak için yazılım bug'larını arar. WhatsApp'ın en son NSO Group hack'i cevapsız aramalar yapılarak gerçekleştirildi. Kullanıcının kötü amaçlı yazılımın cihazına nasıl yüklendiği konusunda fazla kontrolü yoktur.

Sadece WhatsApp değil, tüm uygulamalar için güncellemeler size yeni özellikler sunmakla kalmaz, ek güvenlik önlemleri sağlar. Bu güncellemelerin çoğu, uygulamayı daha güvenli hale getirecek ve bilgisayar korsanlarının erişmesini engelleyecek güvenlik yamalarıyla birlikte gelir.

Bu nedenle, uygulamalarınızı mümkün olan en kısa sürede güncellediğinizden emin olun. Kablosuz ağa bağlı değilseniz Google'ın cihazınızdaki uygulamaları otomatik olarak güncelleyemeyeceğini unutmayın.

2 Faktörlü Kimlik Doğrulaması Önemlidir

Araç sahiplerinin işe giderken kırmızı ışıkları kullanmadığı ve hedeflerine daha hızlı ulaştıkları bir dönem vardı. Ancak sürat güvenlik zafiyeti getirdi.

Aynı şey WhatsApp için de geçerli. 2 faktörlü kimlik doğrulaması ile giriş yapmanız biraz zaman alacak, ancak verilerinizi gerçekten gizli tutmak istiyorsanız 2 faktörlü kimlik doğrulama çok önemlidir. Bu yalnızca WhatsApp için geçerli değildir, Gmail, Instagram, Twitter hesaplarınızı da güvende tutar.

WhatsApp Şifrelenmiştir Ancak Bulut Değil

WhatsApp'ın uçtan uca şifrelemesi var, ancak bu yalnızca mesajlaşma hizmeti için geçerlidir. Verilerinizi buluta veya herhangi bir harici sunucuya yedeklediğiniz anda WhatsApp bundan sorumlu değildir. Yani, bir bilgisayar korsanı verilerinizi ele geçirmeyi hedefliyorsa, WhatsApp hesabınıza bile ihtiyaç duymazlar, bunun yerine depolama alanınıza müdahale edebilirler.





Kasım 2018 civarında WhatsApp, kişisel sunucularına veri yedeklemeyeceğini açıkladı. Kullanıcı verileri artık Google Drive veya iCloud'da depolanacak. Bu nedenle, verilerinizin güvenliğini gerçekten önemsiyorsanız, WhatsApp'ı yedeklemeyi devre dışı bırakmayı düşünebilirsiniz.

Ayarlarınızı Tanıyın

WhatsApp sohbetlerinizi yedeklemek isteyip istemediğinize karar vermekten daha fazlası var. WhatsApp başka ayarlar da sunuyor. Son görülme tarihini açıp kapamanın yanında, durumunuzu paylaştığınız kişi sayısını belirleme ve bir mesajın okunup okunmadığını belirten mavi onay işaretlerine kadar liste uzuyor.

Hesabınızı bilgisayar korsanlarından gizlemenizi sağlamaz ancak açıkça herkese sunduğunuz bilgileriniz üzerinde ek kontrol sağlar.

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