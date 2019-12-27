



Samsung Galaxy S8 ve S8 Plus'ta mikrofon sorununun yazılım sorunundan kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için yapabileceğiniz birkaç şey var. Hadi başlayalım:

Samsung Galaxy S8 Mikrofon Sorunu ve Çözümü

Bluetooth Aksesuarlarınızı Kontrol Edin

Cihazınıza bağlı Bluetooth kulaklık varsa cihazınızın dahili mikrofonuna müdahale etmiş olabilir. Bu sorunu gidermek için kulaklığınızın bağlantısının kesildiğinden emin olun ve ardından sorunun giderilip giderilmediğini onaylamak için Galaxy S8 veya Galaxy S8+ cihazınızı kapatın. Bluetooth devre dışı kalır ve ardından mikrofonunuzun düzgün çalışması gerekir.

S8/S8+ Mikrofonunda Kir ve Kalıntı Olabilir

Çok yaygın değil ama oluyor. Soruna neden olan mikrofon alanınızın çevresinde kalıntı, kir veya toz olabilir. Izgaraları kontrol edin ve temiz olduğunu onaylayın. Basınçlı hava kullanabilirsiniz. Kiri temizler ve mikrofon sorununu düzeltir.

Cihazınızı Kapatın ve Açın

Teknik desteğin her zaman sizden bilgisayarı yeniden başlatmanızı istemesinin bir nedeni vardır. Cep telefonunuz küçük bir PC'dir. Tüm hataları kolayca düzeltmek için yapılması gereken ilk şey S8/S8+'ın yeniden başlatılmasıdır. Cihazın tamamen sıfırlanması için, SIM kartı da çıkarın ve telefonun otuz saniye kadar kapalı beklemesine izin verin.

S8/S8+'ta Uygulama Sorunlarını Kontrol Edin

Bir uygulama indirdikten sonra mikrofon arızası yaşamaya başladıysanız, yeni uygulama bunun nedeni olabilir. Yüklemeyi kaldırmak mümkündür veya cihazınızı Güvenli Mod'da (üçüncü taraf uygulamaların çalışmasını engelleyecektir) önyükleyebilir ve sorunun çözülüp çözülmediğini onaylayabilirsiniz.

Mikrofon sorunu Güvenli Modda devam etmezse problem uygulamada demektir.





Cihazınızı Güvenli Moda Almak İçin:

Cihazınızı kapatın.

Güç düğmesini basılı tutun.

Ekranda "Samsung Galaxy S8" ve "Samsung Galaxy S8 Plus" görünür görünmez düğmeyi bırakın.

Bundan sonra, cihaz yeniden başlatılıncaya kadar Ses Kısma düğmesini basılı tutun.

Ekranın altında "Güvenli Mod" görünecektir.

Ses düğmesini bırakın.

Cihazınız "Güvenli Mod" da başlatılacaktır.

Cihazınızın Önbelleğini Temizleme

S8/S8 Plus'taki önbellek, işletim sistemine veya tek tek uygulamalara odaklanan bir depolama alanıdır. Önbellek bozulursa, mikrofon dahil olmak üzere cihazın çalışmasıyla ilgili sorunlara neden olabilir.

Mikrofon sorunu hala devam ederse S8/S8 Plus'ı yedekleyin ve sıfırlayın.

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