Android Telefonda WiFi Hotspot Paylaşma Uygulaması





Wi-Fi, internete bağlanmak için popüler bir araçtır. Ancak internete bağlanmanın yanında internet bağlantısını diğer cihazlarla paylaşmak da önemlidir. Android telefonda WiFi hotspot özelliğiniz yoksa veya çalışmıyorsa ve bu nedenle iyi bir WiFi hotspot uygulaması arıyorsanız aşağıdaki en iyi hotspot uygulamalarına göz atabilirsiniz.

PdaNet+

En popüler ve en yüksek puan alan WiFi hotspot uygulamalarından biri. İnternet bağlantınızı PC'niz, tabletiniz ve diğer cihazlarınızla paylaşabilmenizi sağlar. Bunun için Android telefonda "etkin nokta" yani hotspot oluşturur. Son zamanlarda uygulamaya "Wi-Fi Direct Hotspot" olarak bilinen bir özellik eklendi.

Bu özellik, Android 4.1 veya sonraki sürümlerle çalışan telefonların hotspot bağlantısı sunmalarını mümkün hale getirdi. Tüm bu özelliklere ek olarak, kullanıcıların Windows bilgisayarı WiFi hotspot haline getirdiği ve internetin ise PdaNet aracılığıyla Android telefondan diğer cihazlara paylaşıldığı bir özellik daha var.

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Wi-Fi Map

Parola korumalı Wi-Fi ağları için optimize edilmiş bir uygulamaya ihtiyacınız varsa, Wi-Fi Map'e göz atın. Uygulamanın 120 milyondan fazla kablosuz ağ paylaşan kullanıcısı var. Bu anlamda Android telefonda hotspot bulmanıza yarayan uygulama arıyorsanız bu araca güvenebilirsiniz. Arayüz sade ve şehirde mevcut tüm hotspot'ların görüntülendiği interaktif bir haritası var. Ayrıca, hotspot'ın uzaklığı hakkında bilgi veren bir ekranı da var.

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