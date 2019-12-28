iPhone'da WiFi Analizi Uygulaması ile Çekim Alanı ve WiFi Sorun Tespiti





iPhone'da WiFi'ın çekim alanını gösteren ve de WiFi sorunlarını tespit eden uygulamaları kullanarak cihazınız için en uygun WiFi ağının hangisi olduğunu ve ağda yaşanan problemlerin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

Network Analyzer

Bu gelişmiş Wi-Fi aracı ile internet bağlantınızın ne kadar hızlı olduğunu kontrol edebilirsiniz. Wi-Fi ağınızı taramanıza da yardımcı olur. Uygulamanın en önemli özelliği, LAN ağınızı da tarayabilmesi ve herhangi bir sorunu tespit edebilmesidir. Uygulama, Wi-Fi ağıyla ilgili sorunları teşhis etmede hızlı ve kullanımı kolay. Sonuçlar kullanıcılara mesaj ve e-posta yoluyla gönderilir.

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WiFi Analyzer

WiFi Analyzer ile, size yakın olan kablosuz ağları kolayca ve hızlı bir şekilde tarayabilir ve SSID, BSSID, IP adresi, alt ağ maskesi ve diğerlerini içeren ilgili bilgileri görebilirsiniz. Uygulama, gerçek indirme ve yükleme hızınızın ölçümlerini alma ve analizi geçmiş verilerle karşılaştırma seçenekleri sunan bir özellik ile birlikte gelir. Bu özellik ağınızın optimize edilip edilmediğini ve daha iyi performans için en iyi koşullarda olup olmadığını size bildirir.

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Internet SpeedTest – Ookla

iPhone için sunulan bu uygulamada sadece hız testi özelliği yok. Fazlası var. Yükleme hızı ve ping testi ölçümleri yapabilirsiniz. Bu araç WiFi bağlantınızın ve de 3G / 4G ağınızın internet hızını ölçmede oldukça hızlıdır. Tüm bu özelliklerin yanında güzel bir arayüz ve daha iyi analiz için karşılaştırma yeteneği sunar.

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IP Network Scanner

iPhone'unuz çok sayıda ağa bağlıysa, IP Network Scanner'ı kullanın. Ortamınızda bulunan tüm Wi-Fi yönlendirici kanallarını analiz edebilir ve bunlara bağlanmadan önce kalitesini kontrol edebilirsiniz. Uygulama, çevrenizdeki en zayıf kanal hakkında bilgi vermek için analiz ve tarama yapar.

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IT Tools

Farklı amaçlar için ağ araçları içeren çok yönlü bir uygulama istiyorsanız bu WiFi analiz ve sorun tespit aracını deneyin. IPv6 tarama desteği ile uygulama hedef ana bilgisayara ağ atlamaları hakkında bilgi vermeye yardımcı olan traceroute özelliğini kullanır.

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