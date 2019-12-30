



2019'da en popüler olan 20 telefona baktığımızda, Samsung'un neden küresel lider olduğu daha açık görülüyor. 2019'un en popüler telefonu olan Galaxy A50 de dahil olmak üzere 20 telefonun 11'i veya %55'i Samsung oldu. 11 cihazın 6'sını Galaxy A serisi telefonlar oluşturuyor ve Samsung'un 2019'da orta kademe cihazlara odaklanarak doğru bir hareket yaptığını kanıtlıyor. Birkaç Galaxy M cihazı da bu yıl en popüler modeller arasında yer aldı.

2019'un En Popüler Telefonları Hangileri Oldu?

Daha da önemlisi, özellikle finansal anlamda, Samsung'un amiral gemisi Galaxy S10 ailesinin de büyük başarı getirdiği bir gerçek. Galaxy S10+, Galaxy S10 ve Galaxy S10e tüm dünyada insanların 2019'da en sevdiği telefonlar arasındaydı.

Xiaomi, 2019'un en popüler telefonlarının %25'ini oluşturuyor ve cihazlarından biri 2. sıraya kadar çıkıyor. 2019'da yılın en popüler telefonu Samsung Galaxy A50 olsa da Xiaomi daha sonra çıkardığı Note 8 Pro ile A50'yi neredeyse "iptal etti".

Huawei P30 Pro ve P30 lite, yılın en popüler telefonları arasında yer aldılar ve OnePlus 7 Pro da öyle. Daha da ilginç olanı Nokia 9 PureView, 2019'un en çok ilgi duyulan modelleri arasında yer aldı. 5'li kamerası iddia edildiği gibi dünyanın en iyileri arasında değildi ancak yenilikçi yaklaşımı ve hızlı güncellemeleriyle hayranların kalbini kazanmayı başardı.





Geçen yıl Xiaomi ilk üçte yer alıyordu ve 20 cihazdan 6'sına sahipti, Samsung ise 7 modelle listeye girmişti.

Geçen yıl Oppo ve vivo en popüler telefonlar arasındaydı, bu yıl sağlam modeller sunmalarına rağmen aynı şekilde başarılı olamadılar.

1 – Samsung Galaxy A50

2 – Xiaomi Redmi Note 7

3 – Samsung Galaxy A70

4 – Samsung Galaxy S10+

5 – Xiaomi Redmi Note 7 Pro

6 – Samsung Galaxy M20

7 – Samsung Galaxy A30

8 – Samsung Galaxy S10

9 – Huawei P30 Pro

10 – Samsung Galaxy M30

11 – Xiaomi Mi 9

12 – Huawei P30 lite

13 – Nokia 9 PureView

14 – Xiaomi Redmi Note 8 Pro

15 – Samsung Galaxy A80

16 – Samsung Galaxy A20

17 – Samsung Galaxy A10

18 – Xiaomi Redmi 7

19 – Samsung Galaxy S10e

20 – OnePlus 7 Pro

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